Neue Sorge um Charlène: Wie krank ist die Fürstin wirklich noch?

Ist die Ehefrau von Fürst Albert von Monaco noch nicht gesund? Nach monatelanger Abstinenz hat sich Charlène am vergangenen Wochenende endlich wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Doch die Bilder der Fürstin bereiten Sorge. Adelsexperte Michael Begasse ist sicher: Charlène ist noch nicht gesund!

Müdes Lächeln, abwesender Blick, abgemagerte Gesichtszüge: So präsentierte sich Fürstin Charlène am Samstag (30. April) erstmals nach Monaten wieder öffentlich. Die 44-Jährige wirkte dabei jedoch nicht vollständig rehabilitiert. War ihr Comeback etwa zu früh?

"Versteinertes Gesicht": Adelsexperte über Auftritt von Fürstin Charlène

Gemeinsam mit Fürst Albert und den Kindern besuchte Charlène ein Rennen der Formel-E-Weltmeisterschaft in Monaco. Zuvor hatten sich zahlreiche Royal-Fans Sorgen gemacht, wie es der Fürstin gehe und wo sie stecke. Nach ihrer Behandlung in einer Schweizer Klinik war sie untergetaucht. Ihr neuester Auftritt heizt die Spekulationen um ihren physischen und psychischen Zustand weiter an.

Fürst Albert und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Jacques und Gabriella. © IMAGO/Andreas Beil

Krankheit nicht auskuriert? Abwesender Blick sorgt für Bedenken

Vor allem der abwesende Blick erweckt neue Bedenken über ihre Verfassung. "Wenn einmal ein Hauch eines Lächelns über das versteinerte Gesicht der Fürstin huscht, dann, wenn sie Jaques und Gabriella anschaut", erklärt Adelsexperte Michael Begasse im Gespräch mit . Ihrem Ehemann sei Charlène allerdings weniger nah. "Ihr Mann Albert wirkt fast schon nebensächlich: keine Blicke, keine Berührungen!" Bereits das Instagram-Foto, das die 44-Jährige zu Ostern gepostet hatte, zeigte Charlène abgewandt von Albert.

Ist Charlène noch nicht gesund? "Weg wohl länger, als von allen erhofft"

Die Fürstin habe sich noch nicht vollständig von ihrer Erkrankung erholt, betont Begasse weiter. "Doch selbst ihre perfekt gestylte Hülle kann für mich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Fürstin Charlène noch nicht wieder gesund ist und dass der Weg wohl länger ist, als von allen erhofft." Die Absolvierung dieses "Pflichttermins" hat die Sorgen um Charlène wohl noch größer gemacht...