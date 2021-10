Neue Frisur: Jasmin Herren hat die Haare kürzer und schwarz gefärbt

Der Schnitt in einen neuen Lebensabschnitt! Jasmin Herren, die Witwe von TV-Star Willi Herren, hat sich für eine haarige Typveränderung entschieden. Blond gehört der Vergangenheit an. Die neue Frisur kommt bei den Fans an. "Wow, steht dir super", wird kommentiert.

21. Oktober 2021 - 15:53 Uhr | AZ

Jasmin mit ihrem im April verstorbenen Ehemann Willi Herren © imago/Future Image

Ein heftiger Schicksalsschlag hat Jasmin Herren den Boden unter den Füßen weggezogen. Am 20. April starb Ehemann Willi Herren, vermutlich an einer Überdosis. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung. Jasmin, die zuletzt von Willi getrennt war, musste seinen plötzlichen Tod erst verarbeiten. Die 42-Jährige ließ sich ärztlich betreuen und war "körperlich und seelisch nicht in der Lage", der Beerdigung ihres Mannes beizuwohnen. Nach Willis Tod: Jasmin Herren hatte 15 Kilo abgenommen Freunde, wie Rafi Rachek, kümmerten sich liebevoll um Jasmin Herren. "Ich stehe wieder auf. Mein Mann hat das auch immer so gemacht", sagte sie dann im Sommer mit zurückgewonnener Kraft. Doch die Strapazen waren ihr anzusehen. 15 Kilo hat sie seit Willis Tod abgenommen. Früher hatte Jasmin Herren blonde Haare – jetzt sind sie schwarz Jetzt hat Jasmin Herren einen Neuanfang gewagt - mit einer neuen Haarfarbe: Ihr Markenzeichen, die wasserstoffblonden Haare gehören der Vergangenheit an. Sie sind nun schwarz gefärbt – und kürzer. Jasmin Herren scheint das Ergebnis zu gefallen, sie veröffentlicht ihre neue Frisur auf Instagram. "Danke, Schatz", schreibt sie dem Friseur und setzt passenderweise ein schwarzes Herz-Emoji dazu. Und auch ihre Follower sind von der Typveränderung begeistert. "Wow, steht dir super", "Sieht mega gut aus" oder "Toll! Viel besser als das Blond", lauten nur einige der vielen Komplimente in der Kommentarspalte.