Neue Frisur für Rebecca Mir: "taff"-Moderatorin präsentiert krassen Look

Eigentlich kennt man sie mit langen, dunklen Haar – jetzt präsentiert die Moderatorin ihre neue Frisur im Y2K-Style auf Instagram.

"Red Hair Baby" – so haben wir das Model noch nie gesehen. Seit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" 2011 blieb die Moderatorin Rebecca Mir ihrem Look über die Jahre hinweg meist relativ treu. Langes, dunkles und sehr voluminöses Haar, so trägt die 31-Jährige ihre Mähne.

"2000er-Vibes": Rebecca Mir zeigt ihre neue Frisur

In ihrer Instagram-Story kündigt sie die Veränderung an. Offenbar hatte Rebecca Mir Lust auf etwas Neues gehabt und zeigt ihren neuen Look im Y2K-Style. In ihren dunklen, fast schwarzen Haaren blitzen nun breite, knallrote Strähnchen hervor. Der Look gebe ihr "2000er-Vibes", erklärt sie.

Farbenfroher Look für Rebecca Mir: Permanente Veränderung oder Clip-Ins?

Bereits vor einigen Monaten hatte die 31-Jährige ein Foto von sich mit einem kurzen roten Bob geteilt – und schockte damit ihre Fans. Der Look war aber nicht von Dauer, es handelte sich dabei Unklar ist, ob es sich diesmal um eine permanente Veränderung handelt oder ob die Moderatorin sich die bunten Strähnen mit Clip-Ins hat machen lassen. Tatsächlich lässt sich nicht erkennen, ob die Highlights wirklich gefärbt wurden.

Neue Frisur kommen bei Rebecca Mirs Fans gut an

So oder so, steht der neue Look dem Model hervorragend. Rebecca Mir selbst scheint sehr zufrieden mit der Stiländerung und auch die Fans zeigen sich begeistert von der neuen Frisur. "Bombe!" kommentiert eine Userin. Ein weiterer Follower schreibt: "Sieht toll aus!".