Neue Frisur bei Helene Fischer: Schlager-Queen begeistert mit kürzeren Haaren

Auf Instagram hat Helene Fischer mehrere Clips zu ihren Tour-Vorbereitungen veröffentlicht. Neben der Vorfreude auf die Konzerte feiern Fans auch die neue Frisur der Schlager-Queen.

Fans von Helene Fischer sind aus dem Häuschen, denn ihr Idol bereitet sich auf die neue Tour "Rausch" vor. 2023 will der Schlager-Superstar wieder die Bühne rocken. Schon jetzt zeigt sich Helene Fischer bei den Vorbereitungen für die anstehenden Konzerte. Dabei fällt eine deutliche Veränderung am Haupt der Sängerin auf.

Kurze Haare: So sieht Helene Fischer gerade aus

Um in Ruhe arbeiten zu können, ist Helene Fischer mit ihrem Team extra nach Kanada gereist. "Bevor ich aber die Vorweihnachtszeit so richtig genießen kann, wartet noch ein bisschen Arbeit auf mich", schreibt sie dazu auf Instagram. Was vielen Followern direkt ins Auge sticht: Die Ex von Florian Silbereisen trägt die Haare aktuell kürzer.

Helene Fischer zeigt neue Frisur: Fans finden Look "natürlich und sympathisch"

In den Videos zeigt sich Helene Fischer ungestylt und ohne Extensions. Dadurch ist ihre Frisur deutlich kürzer als sonst, was den meisten Fans auch gefällt. "Die Haare stehen dir so gut", lautet ein Kommentar dazu. Die Schlager-Queen wirke dadurch "natürlich und sympathisch". Ein weiterer Follower schreibt: "Tolle neue Frisur, Helene!"

Allerdings gibt es auch einige Nörgler, die der neuen Frisur der Sängerin nicht sonderlich viel abgewinnen können. "Lass bis zur Tour bloß deine Haare wachsen", fordert ein Kritiker etwa. Doch das wird Helene Fischer höchstwahrscheinlich ziemlich schnuppe sein.