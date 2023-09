Neue Dschungelcamp-Variante mit alten Kandidaten: RTL-Show soll 2024 zweimal produziert werden

Das Dschungelcamp lockt jährlich Millionen Fans vor die Bildschirme und ist ein Pflichtprogramm für jeden Trash-Fan. 2024 soll es sogar zwei Ausgaben der RTL-Show geben. Was steckt hinter den Plänen?

Ab Januar heißt es auf RTL wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Im australischen Busch kämpfen dann bis zu zwölf mehr oder minder bekannte Promis um die Krone des Trash-TVs, um den Thron des Dschungels. Doch 2024 soll es offenbar nicht nur bei dieser einen Ausgabe bleiben. Wird tatsächlich ein zweites Dschungelcamp kommen?

Ableger vom Dschungelcamp: Arbeitet RTL an einer zweiten Ausgabe für 2024?

Die erste Ausgabe der beliebten Promi-Reality-Sendung wurde am 9. Januar 2004 ausgestrahlt, somit feiert das Format nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum. Dafür sollen sich die Macher laut dem Branchenmagazin " " etwas ganz Besonderes ausgedacht haben: Die Produktion arbeitet wohl an einem Ableger, der dann im Spätsommer 2024 im TV laufen soll.

Kandidaten für zweites Dschungelcamp: Welche Promis kommen in Frage?

Während für die Original-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" jedes Jahr nach Frischfleisch aus dem Reality-TV gesucht wird, soll der Jubiläumsableger auf altbekannte Promis setzen, die bereits im Dschungelcamp dabei waren. Bei bisher 16. Staffeln und insgesamt 179 Teilnehmern dürfte die Auswahl an interessanten VIPs sehr groß sein.

Wo wird die neue Variante von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gedreht?

Wie "DWDL" weiter berichtet, werde wohl nicht in dem Camp in Australien gedreht, sondern eine andere, dem Zuschauer bereits bekannte Kulisse für die Sonderproduktion genutzt. 2022 wurde Filip Pavlović der erste Dschungelkönig, der in Südafrika gekrönt wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie musste RTL das Dschungelcamp von Down Under in den Kruger-Nationalpark verlegen. Dort wird offenbar auch die Jubiläumsshow mit den Allstars-Kandidaten gedreht.

Das zweite Dschungelcamp für 2024 soll auch nicht tagesaktuell ausgestrahlt, sondern vorproduziert werden. Ob an den Gerüchten was dran ist, wird sich aber erst in einigen Monaten zeigen. Der Sender RTL hüllt sich beim Thema "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bekannterweise in eisernes Schweigen.