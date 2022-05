Natalie Volk rechnet mit Heidi Klum ab: "Ein falscher Mensch"

Dass Natalie Volk nicht mehr gut auf Heidi Klum zu sprechen ist, hat sie in der Vergangenheit bereits deutlich gemacht. Jetzt ätzt die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin wieder über die Model-Mama und rechnet mit der Show ab.

Natalie Volk vs. Heidi Klum: Die ehemalige GNTM-Kandidatin zieht böse über die Model-Mama her.

2014 hat Natalie Volk an der neunten Staffel von "Germany's Next Topmodel" teilgenommen und gehörte zu den streitbarsten Kandidatinnen. Die Fans liebten oder hassten sie. Längst hat sie sich von der ProSieben-Show distanziert und sich eine eigene Karriere an der Seite von Promi-Freund Frank Otto aufgebaut. Trotzdem scheint sie mit ihrer GNTM-Zeit noch nicht abgeschlossen zu haben: In ihrer Instagram-Story teilt sie gerade heftig gegen Heidi Klum aus.

Natalie Volk feuert gegen Heidi Klum

Natalie Volk nennt sich selbst inzwischen Miranda DiGrande und arbeitet an ihrer internationalen Schauspielkarriere. Mit ihrem Start ins Reality-TV vor acht Jahren will sie heute eigentlich nichts mehr zu tun haben, trotzdem feuert sie immer wieder öffentlich gegen "Germany's Next Topmodel" und auch Heidi Klum. "Heidi ist ein sehr falscher Mensch", schreibt die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Die Arbeit vor und hinter den Kulissen soll für Natalie Volk sehr hart gewesen sein. "Ich hatte blaue Flecken und geblutet wegen der Alten und ich war 16." Bei Action-Shootings kommt es immer wieder zu kleineren Verletzungen der Model-Anwärterinnen, aber die angehende Schauspielerin habe davon sogar "Narben am Körper" bekommen, sagt sie heute.

"Traumatisierende" Erfahrungen für Natalie Volk bei "Germany's Next Topmodel"

Natalie Volk erhebt schwere Vorwürfe gegen die Show. "Diese Sendung ist genauso falsch wie die angebliche Model-Mama und sollte schon lange abgesetzt werden", stellt sie klar. Die Erlebnisse beschreibt die Freundin von Frank Otto als "traumatisierend". Sie sei froh, dass diese Zeit hinter ihr liegt. Am Ende ihres Statements tritt sie noch mal ordentlich gegen Heidi Klum nach und erklärt: "Die einzige Frau, die einen Psychologen braucht, ist Heidi."

Das Topmodel selbst hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auch bei anderen GNTM-Kandidatinnen, die in der Vergangenheit mit der Show abgerechnet hatten, hielt sie sich sehr bedeckt. Am Donnerstag kürt Heidi Klum erst mal das neue "Germany's Next Topmodel".