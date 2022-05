Luca Lorenz aus München steht im GNTM-Finale: "Für mich gibt es keinen Plan B"

Die 20-jährige Luca Lorenz hat sich durchgebissen und ist ins Finale von Heidi Klums Castingshow "Germany’s Next Topmodel" gestöckelt. Die Münchnerin ist ihrem Traum von einer erfolgreichen Model-Karriere jetzt ganz nah.

Was für ein Durchmarsch! Heidi Klum (48) und Tochter Leni Klum (18) haben Luca Lorenz (20) ins Finale der 17. Staffel von GNTM geschickt. Der Jubel ist bei der hübschen Münchnerin grenzenlos. Am 26. Mai kämpft die blonde Schönheit um den Titel.

Finale von "Germanys's Next Topmodel": Diese Kandidatinnen sind am 26. Mai dabei

Mehrfach bewarb sich Luca Lorenz schon bei ProSieben, um bei der Castingshow mitmachen zu dürfen. Erst in der diesjährigen "Diversity"-Staffel hat es geklappt. Mit einer Körpergröße von 1,67 m zählt Luca zu den sogenannten "Petite Models". Die spirituelle Medienpsychologie-Studentin ist selbstbewusst: "Ich möchte 'Germany's Next Topmodel‘ werden, weil es Zeit wird, dass auch mal ein kleines Model im Finale den Sieg holt."

GNTM-Halbfinale: Wer ist raus?

Neben Luca nahmen auch kurvige Frauen oder Kandidatinnen über 60 an der Show teil. Im Finale stehen außerdem Noëlla, Anita, Martina und Lou-Anne.. Im Halbfinale ausgeschieden ist Lieselotte.

Leni Klum: Heidis Tochter schickte Luca Lorenz ins Finale von GNTM

Im GNTM-Halbfinale war auch Leni Klum als Gastjurorin dabei. Die 18-Jährige erklärt: "Ich kann mich sehr gut in die Models hineinversetzen. Es ist ihr erstes Jahr voller Castings und erster Eindrücke. Da musste ich auch durch. Und muss es immer noch. Es kann sehr stressig sein, aber macht auch sehr viel Spaß."

Leni Klum unterstützte ihrer Mutter Heidi beim GNTM-Halbfinale als Gastjurorin © ProSieben/Sven Doornkaat

Luca wusste laut eigenen Angaben schon im Alter von drei Jahren, dass sie einmal Model und berühmt werden möchte. In der Grundschule feierte die Münchnerin sogar ihren Geburtstag unter dem Motto "Germany’s Next Topmodel".

Was gewinnt die Siegerin bei GNTM 2022?

"Nur eine kann 'Germany's Next Topmodel' werden", kreischt Heidi Klum alljährlich beim GNTM-Finale. Zu gewinnen gibt es 2022 ein Cover auf der deutschen "Harper’s Bazaar", einen Job als Kampagnengesicht bei Mac Cosmetics sowie eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro. Das Live-Finale findet heuer am 26. Mai in den MMC Studios in Köln statt. ProSieben kündigte internationale Gäste und Musik-Acts an. Vermutlich wird Heidi Klum mit Snoop Dogg performen. Das Topmodel und der Rapper haben mit "Chai Tea With Heidi" einen gemeinsamen Song aufgenommen – den Titelsong zur 17. GNTM-Staffel.

Geht Lucas Traum von einer erfolgreichen Model-Karriere in Erfüllung? © ProSieben/Richard Hübner

AZ-Interview mit Luca Lorenz aus München

AZ: Leni Klum war Gastjurorin im GNTM-Halbfinale. Welchen Eindruck hat die 18-Jährige bei Ihnen hinterlassen?

LUCA LORENZ: Als ich Leni das erste Mal gesehen habe, war ich erstmal total geflasht, weil sie wirklich einfach so toll aussieht! Sie war wirklich sehr lustig drauf und vom Charakter wirklich eins zu eins wie ihre Mama. Die beiden waren wirklich mega als Duo. Was mich bei Leni so fasziniert hat, war, dass sie es wirklich gut geschafft hat, uns zu bewerten und uns auch wirklich gute Tipps geben konnte! Ich meine, sie lernt ja auch von einem der besten Models.

Ist Leni eine harte Konkurrentin für Sie?

Ich möchte das Modelleben nicht so starten, dass ich mir jetzt schon Gedanken darüber mache, wer meine Konkurrenz sein könnte. Das würde mich einfach viel zu sehr stressen. Ich möchte den Spaß an der Sache nicht verlieren. Ich würde mich aber mega freuen, wenn ich in der Zukunft vielleicht ja sogar mal mit Leni zusammenarbeiten darf, das wäre toll!

Reales Modelleben oder Fake? "GNTM ist immer noch eine Fernsehshow"

ProSieben und Heidi Klum werden jährlich dafür kritisiert, junge Frauen bei GNTM vorzuführen. Die Sendung und die Challenges hätten nichts mit der Arbeitsrealität eines Models zu tun, sagen Kritiker. Warum ist es für Sie interessant, GNTM zu gewinnen?

Natürlich darf man nicht vergessen, dass GNTM immer noch eine Fernsehshow ist. Aber ich muss sagen, dass sehr viele Challenges nicht allzu weit von dem wahren Modelalltag entfernt sind. Die Laufstege und Shootings werden heutzutage in der "realen" Modelwelt immer spezieller, deshalb finde ich, dass GNTM uns mit solch krassen Challenges eigentlich ganz gut darauf vorbereitet.

Sie sammeln Kristalle und sind spirituell. Glauben Sie, GNTM zu gewinnen?

Durch meine spirituelle Seite habe ich auf jeden Fall gelernt, mich auf die richtigen Dinge zu fokussieren! Ich möchte mich also gar nicht in diesen schlechten Energiebereich begeben, in dem ich Angst und Sorgen habe, es nicht zu werden. Für mich wäre der Sieg noch mal die Kirsche auf der Sahnetorte, einfach, weil ich die letzten Wochen so viel gegeben habe und über mich hinausgewachsen bin, dass ich finde, den Sieg verdient zu haben.

Wie hat Ihre Familie auf den Final-Einzug reagiert?

Als Erstes habe ich meinen Freund und meine Eltern angerufen. Beide sind total ausgerastet und haben einfach nur geschrien "Wir wussten es!". An den Rest des Telefonats kann ich mich gar nicht mehr erinnern, einfach, weil das so eine Überflutung an Emotionen war.

Was wollen Sie im Finale von sich zeigen?

Ich möchte die Sachen einfach so weitermachen, wie ich sie bereits in der Show gemacht habe. Anscheinend funktionieren die ja ganz gut.

Was machen Sie, wenn es mit dem GNTM-Sieg nicht klappen sollte?

Ich werde mich definitiv trotzdem zu 100% auf das Modeln fokussieren! Für mich gibt es momentan keinen Plan B. Ich möchte die Arbeit, die ich ausübe, lieben, deshalb möchte ich den Job machen, der mich am meisten erfüllt. In allem andern sehe ich keinen Sinn.