Nadja "Naddel" Abd el Farrag auf Instagram gelöscht - Erpresser fordern 300 Euro

Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als Naddel, ist Opfer einer Online-Attacke geworden. Hacker löschten ihren Instagram-Account und forderten von der Bohlen-Ex 300 Euro.

Hoppla, warum ist denn Naddels Instagram-Account plötzlich verschwunden? Das werden sich wohl viele Follower von Nadja Abd el Farrag gedacht haben, als sie ihre Seite aufrufen wollten. Doch stattdessen erscheint der Hinweis: "Diese Seite ist leider nicht verfügbar."

Erpresser fordern von Naddel 300 Euro

Doch Fans der Ex von Dieter Bohlen müssen sich keine Sorgen um sie machen. Offenbar wurde ihr Account von Hackern übernommen. Naddel zeigt sich sehr betrübt über diesen Vorfall: "Es war ein Bilderbuch meines Lebens, von der Kindheit über die Schulzeit. Mein Leben an der Nordsee, die Wohnungssuche in Hamburg", erklärt sie gegenüber " ".

Doch damit nicht genug, die Hacker sollen von dem einstigen TV-Star sogar Geld gefordert haben. Für 300 Euro hätte Naddels Seite wieder freigeschaltet werden können. Doch statt zu zahlen ging sie zur Polizei und ließ sich beraten. "Die Beamten haben mir gesagt, es bringt nichts, die Täter sitzen eh im Ausland."

Naddels Instagram-Account ist futsch

Für Nadja Abd el Farrag ist es trotzdem ein großer Verlust. Die vergangenen Jahre hat sie über ihren Instagram-Auftritt ihre Follower über ihr Leben informiert, ihren Neustart nach Alkoholeskapaden und Pleite-Schlagzeilen zelebriert. Inzwischen hat die 56-Jährige aber einen neuen Account. Da folgen ihr zwar erst etwas über 100 Menschen, aber immerhin ist sie wieder mit ihren Fans in Kontakt.

Trotzdem sorgt sich Naddel noch, wer hinter der Aktion steckt. "Die Erpresser sind über den Account auch an meine Telefonnummer gelangt, haben mich angeschrieben. Ich habe richtig Angst, drei Nächte nicht geschlafen. Das ist kein guter Start für mich ins neue Jahr."