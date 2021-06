Nadja Abd el Farrag sendet Dieter Bohlen ein Herz: Was steckt dahinter?

Obwohl sie seit 20 Jahren kein Paar mehr sind, wird Nadja "Naddel" Abd el Farrag noch immer mit Dieter Bohlen in Verbindung gebracht. Jetzt hat sie ihrem Ex sogar ein virtuelles Herz geschickt. Ist der jahrelange Groll damit passé?

Naddel sendet Dieter Bohlen auf Instagram ein Herz. Was ist da los?

Liebe, Streit, Trennung, Versöhnung und endgültige Trennung: Die Beziehung von Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen hatte einige Höhen und Tiefen, es ging nicht unbedingt im Guten auseinander. Doch jetzt scheint zumindest Naddel ihren Groll hinter sich gelassen zu haben und sendet ihrem Verflossenen ein Herz.

Naddel gefällt Foto von Dieter Bohlen

Die Instagram-Follower der Entertainerin dürften überrascht gewesen sein, als sie auf das Profil des Poptitanen klickten. Unter einem Foto von Dieter Bohlen hat Naddel den "Gefällt mir"-Button in Form eines Herzens gedrückt.

War der Like etwa ein Versehen? Oder ist Nadja Abd el Farrag vom jugendlichen Aussehen ihres Ex begeistert? Auf dem Foto wirkt Dieter Bohlen für sein Alter (67) erstaunlich jung, was auch seinen Followern direkt auffällt. Mit Kommentaren wie "Siehst aus wie knackige 40" und "Wirkst voll jung und dynamisch" reagieren Fans auf das Bild.

Naddel und Dieter Bohlen: So lange waren sie ein Paar

Vielleicht will Naddel aber auch ausnahmsweise positiv auf ihre Vergangenheit mit dem Poptitanen zurückblicken. Erst vergangenes Jahr hatte sie im Gespräch mit Désirée Nick böse über ihren Ex gelästert und erklärt, wie sehr sie unter der Beziehung gelitten habe.

Dieter Bohlen mit seiner damaligen Freundin Nadja Abdel Farrag ("Naddel") 1999 bei der Verleihung der World Music Awards. © Hubert Boesl/dpa

Von 1989 bis 1996 war Nadja Abd el Farrag mit Dieter Bohlen liiert. Dann funkte Verona Pooth mit einer Blitz-Ehe (gefolgt von einer Blitz-Scheidung) dazwischen. Trotzdem versuchte das Paar 1997 einen neuen Beziehungsanlauf und trennte sich 2001 endgültig.