Nachwuchs für Eugenie: Harry und Meghan haben schon gratuliert

Die königliche Familie hat ein neues Mitglied. Und auch von Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen aus den USA schon Glückwünsche zum Baby an Prinzessin Eugenie eingegangen sein.

Prinzessin Eugenie (30) ist am 9. Februar zum ersten Mal Mutter geworden. Auch ihr angeblicher Lieblingscousin, Prinz Harry (36), soll britischen Medienberichten zufolge zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (39) schon gratuliert haben. Allerdings abseits der Öffentlichkeit, da der Herzog und die Herzogin von Sussex, die im Frühjahr mit Söhnchen Archie (1) in die USA gezogen sind, derzeit nicht in den sozialen Medien vertreten sind.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Wie Archie kam der Sohn von Eugenie und ihrem Ehemann Jack Brooksbank (35) im Portland Krankenhaus in London zur Welt, eine Privatklinik im Stadtteil Westminster. Auch Eugenie, Tochter von Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (61), wurde dort 1990 geboren. Queen Elizabeth II. (94), die sich mit dem Neugeborenen über ihren neunten Urenkel freuen darf, und Prinz Philip (99) sowie Andrew und Fergie seien "erfreut über die Neuigkeiten",

Platz elf in der Thronfolge

Prinz Charles (72) und seine Frau Herzogin Camilla (73) : "Herzlichen Glückwunsch an Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank zur Geburt ihres Sohnes." Während Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) ihre Glückwünsche offenbar auch privat hielten, hat sich Kates Bruder James Middleton (33) ebenfalls via Instagram gemeldet. , in dem die Hand des Babys zu sehen ist, schrieb er mit einem Herz-Emoji: "Glückwunsch, so wundervolle Nachrichten."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Das Baby, das bei der Geburt rund 3,6 Kilo wog, und dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde, ist das erste Enkelkind von Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Eugenies Schwester, Prinzessin Beatrice (32), ist damit zudem zum ersten Mal Tante geworden. In der britischen Thronfolge steht das Neugeborene auf Platz elf. , geht davon aus, dass der Sohn von Eugenie keinen royalen Titel erhalten wird.