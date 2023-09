Nachwuchs bei Heidi Klum – Tom Kaulitz fühlt sich "nicht bereit"

In einem Instagram-Post schreibt Heidi Klum, dass Ehemann Tom Kaulitz noch nicht bereit für Nachwuchs sei – doch was hat es mit der Geschichte auf sich?

Seit mehr als vier Jahren sind Model-Mama Heidi Klum und Tokio-Hotel-Sänger Tom Kaulitz jetzt schon verheiratet. Auf Instagram gibt die 50-Jährige immer wieder Einblicke in das Eheleben des Paares. So auch am Dienstag.

Familienzuwachs bei Heidi Klum und Tom Kaulitz

Auf einem Bild ist Tom Kaulitz mit zwei Hundewelpen zu sehen. Darunter schreibt das Model: "Wenn er dir sagt, dass er noch nicht bereit für einen neuen Welpen ist und du ihn direkt mit zwei zum Geburtstag überraschst." Kaulitz wirkt auf dem Foto allerdings nicht gerade unzufrieden mit dem neuen Familienzuwachs.

Heidi Klum hat bereits vier Kinder aus früheren Beziehungen

Wer Angst vor einer Ehekrise hatte, kann also aufatmen. Gemeinsame Kinder haben Heidi Klum und Tom Kaulitz zwar noch nicht, dafür brachte die 50-Jährige ihre vier Kinder aus anderen Beziehungen mit in die Ehe. Kaulitz habe zu allen Vier eine sehr gute Beziehung.

Heidi Klum schließt weitere Kinder nicht aus

In einem Gespräch mit der US-Ausgabe von "The Sun" deutete Heidi Klum jedoch an, dass sie ein gemeinsames Kind mit Kaulitz nicht ausschließen wolle. Doch Wollen und Können seien zwei unterschiedliche Paar Schuhe. "Die 50 steht vor der Tür. Und die Dinge werden schwieriger, wenn man älter wird. Aber würde ich es wollen? Manchmal denke ich ja", erklärt sie in dem Interview.

Familienglück auch ohne gemeinsamen Nachwuchs

Aber auch ohne gemeinsame Kinder scheint das Ehepaar sehr glücklich miteinander zu sein. Auf gemeinsamen Instagram-Fotos sind die Beiden oft zusammen mit Heidis Kindern zu sehen – wie eine große Familie eben. Der tierische Nachwuchs wird jetzt weiter zum Familienglück beitragen. Ob das Geburtstagsgeschenk eine Andeutung sein sollte, lässt Heidi vorerst noch offen.