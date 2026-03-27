Nach Wahl-Watschn für Münchens OB: Jetzt spricht Dieter Reiters Nockherberg-Double

Zwölf Jahre lang spielte Gerhard Wittmann Münchens scheidenden Oberbürgermeister Dieter Reiter im legendären Singspiel am Nockherberg. Nach der Wahlniederlage endet auch für den Schauspieler eine Ära. Wie es dem Reiter-Double damit geht, hat er der AZ erzählt.

Er begleitete ihn über zwölf Jahre am Nockherberg: Gerhard Wittmann hier als Dieter-Reiter-Double im Singspiel aus dem Jahr 2024.

imago 3 Er begleitete ihn über zwölf Jahre am Nockherberg: Gerhard Wittmann hier als Dieter-Reiter-Double im Singspiel aus dem Jahr 2024.

Gerhard Wittmann (r.) und Regisseur Thomas Jauch bei der Premiere von "Unvergänglich", der letzten Folge des Münchner "Tatorts" mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec.

BrauerPhotos/G.Nitschke 3 Gerhard Wittmann (r.) und Regisseur Thomas Jauch bei der Premiere von "Unvergänglich", der letzten Folge des Münchner "Tatorts" mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec.

Zwölf Jahre lang spielte Gerhard Wittmann (r.) Oberbürgermeister Dieter Reiter im Singspiel am Nockherberg. Damit ist jetzt aber wohl Schluss.

API/Michael Tinnefeld 3 Zwölf Jahre lang spielte Gerhard Wittmann (r.) Oberbürgermeister Dieter Reiter im Singspiel am Nockherberg. Damit ist jetzt aber wohl Schluss.

Es war der Paukenschlag der zurückliegenden Kommunalwahl: Nach zwölf Jahren Dieter Reiter (67) entscheidet sich München mehrheitlich gegen den SPD-Mann und für seinen bisherigen Stellvertreter, den Zweiten Bürgermeister und grünen Herausforderer Dominik Krause.

Seit zwölf Jahren: Gerhard Wittmann spielt Dieter Reiter am Nockherberg

Doch nicht nur für den scheidenden Münchner Oberbürgermeister selbst endet mit diesem Wahlergebnis eine Ära – auch sein Double hat an der Niederlage zu knabbern, wie Gerhard Wittmann der AZ am Rande der Premiere der letzten "Tatort"-Folge in München erzählt.

Der Schauspieler (u. a. Eberhofer-Krimis) verkörperte Dieter Reiter von Beginn an im legendären Singspiel am Nockherberg. Erst vor wenigen Wochen schlüpfte Wittmann wieder in seine Rolle als Münchner OB beziehungsweise - in diesem Jahr - "Bettelmönch" und ließ sich mit seinem Double gut gelaunt bei der Salvatorprobe ablichten.

Gerhard Wittmann über Reiter-Aus: "So etwas muss man erstmal sacken lassen"

Mit Reiters Amtszeit endet nun aber höchstwahrscheinlich auch seine Geschichte im Singspiel am Nockherberg. Vom Ergebnis der Stichwahl, das alles ändern sollte, erfährt Gerhard Wittmann am vergangenen Sonntag am Rande eines Auftritts in Ingolstadt. "Ich habe sogar noch drei Reiter-Lieder gesungen an diesem Abend", erzählt der Schauspieler der AZ. "Als mir das Ergebnis mitgeteilt wurde, wurde mir bewusst, dass das eigentlich mein letzter Auftritt als Dieter Reiter war. Ich muss sagen, das hat mich schon melancholisch gemacht." Und das wird auch die nächste Zeit noch so bleiben, vermutet Wittmann: "So etwas muss man schon erst mal sacken lassen."

Er begleitete ihn über zwölf Jahre am Nockherberg: Gerhard Wittmann hier als Dieter-Reiter-Double im Singspiel aus dem Jahr 2024. © imago

"Tatort" und Komödie: Das sind Gerhard Wittmanns aktuelle Projekte

Mit der "Figur", bestätigt der Schauspieler, wächst man über all die Jahre schließlich auch zusammen: "Du wusstest, Ende Dezember beschäftigst du dich wieder ein bisschen mit der Sache, das Buch fürs Singspiel kam – da hat man sich schon gefreut!" Zuletzt gesprochen hat Wittmann mit seinem "Double" Dieter Reiter noch vor der Wahl, sagt er der AZ. "Nach der Wahl nicht mehr."

Gerhard Wittmann (r.) und Regisseur Thomas Jauch bei der Premiere von "Unvergänglich", der letzten Folge des Münchner "Tatorts" mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Glücklicherweise war die Rolle des Oberbürgermeisters für den Münchner Schauspieler aber ja nur ein kleiner Teil seiner Tätigkeit. So ist Wittmann demnächst etwa in der letzten Münchner "Tatort"-Folge mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec zu sehen (Ostermontag um 20.15 Uhr im Ersten) - und spielt ab 4. Juni in der Komödie im Bayerischen Hof in "Kalter Weißer Mann" – "jetzt, wo ich am Nockherberg abgewählt wurde".