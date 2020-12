Nach Trennung von Frank Otto: Das sagt seine Familie über Nathalie Volk

Frank Otto und Nathalie Volk präsentieren sich aktuell trotz Trennung als gute Freunde. Jetzt äußert sich ein Familienmitglied des Unternehmers zu der Ex und hat keine netten Worte für sie übrig.

Trotz der Trennung wollen Frank Otto und Nathalie Volk Freunde bleiben. Das Ex-Paar gab vor wenigen Tagen das Liebes-Aus bekannt. Jetzt hat sich allerdings ein Familienmitglied von Frank Otto zu Wort gemeldet und macht dem Model eine klare Ansage.

Familienmitglied von Frank Otto: "Nathalie soll ihn in Ruhe lassen"

Ismail Özen-Otto, der Ehemann von Frank Ottos Nichte Janina, scheint kein großer Fan von Nathalie Volk zu sein, wie er " " erklärt: "Sie war nie die richtige Frau für Frank. Nathalie soll ihn in Ruhe lassen." Die 23-Jährige sieht das offenbar anders und sagt über ihr Verhältnis zum Ex: "Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner, er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern."

Frank Otto kennt den neuen Freund von Nathalie Volk

Nathalie Volk ist mittlerweile wieder in einer Beziehung. Frank Otto hat den Neuen an ihrer Seite sogar schon kennengelernt. Über ihn sprechen will er allerdings nicht und sagt zu "Bild": "Ich spreche nicht so gern über Menschen, die nicht anwesend sind."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Ismail Özen-Otto hingegen findet, der Unternehmer solle sich von seiner Ex und deren neuen Freund lösen. "Ich würde Frank dringend empfehlen, Abstand zu halten." Und weiter: "Frau Volk kann ja gerne staatliche Fördergelder beantragen, wenn sie so eine tolle Künstlerin ist."