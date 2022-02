Nach Tränen-Auftritt bei "Das große Promibacken": Faisal Kawusi attackiert erneut Sat.1

Faisal Kawusi ist bei "Das große Promibacken" in Tränen ausgebrochen, als er über seine afghanische Heimat sprach. Doch für die Ausstrahlung dieser Szene hat der Komiker jetzt den Sender Sat.1 heftig kritisiert und bezeichnet die Aktion sogar als "asozialen Move".

In der Vergangenheit war Faisal Kawusi stets mit dem Sender Sat.1 verbunden. Der Komiker trat in verschiedenen Formaten auf, drehte seit 2018 seine eigene Sendung "Die Faisal Kawusi Show" und ist aktuell in "Das große Promibacken" zu sehen. Trotzdem teilt er jetzt gegen den Sender aus und übt scharfe Kritik. Grund dafür ist sein Tränenausbruch in der Back-Show.

"Das große Promibacken": Tränen bei Faisal Kawusi

Im Halbfinale wurde es für Faisal Kawusi emotional, denn er hatte seine Torte mit einer persönlichen Botschaft versehen. Beim Anschnitt des Gebäcks kamen die Farben der afghanischen Flagge zum Vorschein. "Schwarz, Rot, Grün steht für meine Heimat – für Afghanistan", erklärte er der Jury. "Das ist auch mehr für mich als eine nur eine Torte. Das ist eine Message für Deutschland, für die ganze Welt und auch für Afghanistan zu sagen: Wir haben euch nicht vergessen." Dann brach der Komiker in Tränen aus.

Faisal Kawusi ist wütend: Sat.1 kürzt emotionale Szene

Jedoch hat Sat.1 nicht das ganze Geschehen gesendet. Wie Faisal Kawusi auf seinem Instagram-Kanal enthüllt, sang er vor seinem emotionalen Ausbruch noch in afghanischer Sprache. Dass der Sender diesen Auftritt herausgeschnitten hat, macht ihn offenbar wütend. "Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Im Vorhinein wurden mir produktionelle Gründe genannt. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, habe ich kein Verständnis", schreibt er dazu auf Instagram.

Faisal Kawusi poltert gegen Sat.1: "Ein asozialer Move in meine Fresse"

Auch im Gespräch mit Comedy-Kollege Felix Lobrecht kritisiert Faisal Kawusi Sat.1 für die Darstellung seines Tränen-Ausbruchs. In der Radioshow " " erklärt er: "Ich arbeite schon seit Jahren mit Sat.1 zusammen, aber das ist echt ein asozialer Move in meine Fresse." Mit seiner Kritik will Faisal Kawusi auch auf seine Aktion "Wir haben euch nicht vergessen" aufmerksam machen. Dabei werden Spenden für hungernde Menschen in Afghanistan gesammelt.

Trennt sich Faisal Kawusi von Sat.1?

Am Mittwoch (16. Februar) wird die finale Folge von "Das große Promibacken" mit Faisal Kawusi auf Sat.1 ausgestrahlt. Ob der Komiker danach noch mit dem Sender zusammenarbeiten wird, ist fraglich. Auf eine Fan-Frage, wann denn neue Folgen der "Faisal Kawusi Show" laufen, antwortet er in seiner Instagram-Story: "Ich würde sagen, das Vertrauensverhältnis ist ziemlich beschädigt." Bislang gibt es jedoch keine Details zu einer möglichen endgültigen Trennung.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Faisal Kawusi gegen Sat.1 austeilt. Im Dezember 2021 rechnete er öffentlich mit dem Machern seiner Sendung "Die Faisal Kawusi Show" ab.

Sat.1 hat sich bislang nicht zur Kritik um die geschnittene Szene geäußert. Gegenüber dem Online-Magazin " " erklärte der Sender, "man hätte Kawusi ausführlich erklärt, was zu dieser Entscheidung geführt habe".