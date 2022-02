Zusammenbruch im TV: ntv unterbricht Live-Schalte mit Reporterin Clara Pfeffer

Erschreckende Bilder von ntv-Reporterin Clara Pfeffer. Während einer Live-Schalte in den Nachrichten ist sie kollabiert. Die Sendung "Frühstart" und das Interview mit Sepp Müller mussten abgebrochen werden.

Clara Pfeffer steht für RTL in Köln und ntv in Berlin vor der Kamera

Mitten im Interview mit dem stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Sepp Müller stockt Clara Pfeffer, sie findet keine Worte mehr, reißt ihre Augen weit auf und taumelt. Sofort stürmt ihr Gegenüber zu ihr und fängt sie auf. Der Bundestagspolitiker fragt: "Alles okay?"

ntv-Moderatorin Clara Pfeffer bricht zusammen

Es sind erschreckende Bilder, die sich bei einer Live-Schalte beim Nachrichtensender ntv ereignet haben. Die Regie stoppt sofort die Sendung "Frühstart" und schaltet schnell zurück ins Kölner Nachrichtenstudio. Daniel Schüler, der sich noch locker auf das Pult lehnt, muss eilig übernehmen.

Wenige Minuten später gibt der Moderator bereits "vorsichtige Entwarnung". Clara Pfeffer gehe es "schon wieder besser", erklärt er dem Publikum. Ähnlich äußert sich auch ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje auf Twitter: "Nach einem Schwächeanfall on air geht es unserer Reporterin wieder besser. Sie wird medizinisch versorgt. Danke für die guten Wünsche und gute Besserung, liebe Clara!"

Clara Pfeffer will in Zukunft richtig frühstücken

Am späten Vormittag meldet sich Clara Pfeffer nach ihrem Zusammenbruch selbst zu Wort. "Vielen lieben Dank für die vielen Genesungswünsche! Es geht mir schon deutlich besser und ich werde mich jetzt erst mal erholen. Und in Zukunft auch vor dem 'Frühstart' richtig frühstücken. Das Team hier im Hauptstadtstudio und auch in Köln hat sich sofort um alles gekümmert", tippt sie auf Twitter.

Außerdem richtet sie persönliche Worte an den CDU-Politiker, der ihr zu Hilfe geilt ist: "Einen besonderen Dank auch an Sepp Müller, Sie haben wirklich toll reagiert!"