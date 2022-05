Nach Statement von Jimi Blue Ochsenknecht: Yeliz Koc schießt zurück

Es ist ein Hin und Her zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht. Den schweren Vorwürfen seiner Ex widersprach der 30-Jährige vehement in einem Statement. Nun meldet sich die "Kampf der Reality-Stars"-Kandidatin wieder zu Wort.

Dass Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht in diesem Leben keine Freunde mehr werden, dürfte wohl ziemlich klar sein. Für Tochter Snow Elanie sei das jedoch traurig, wie die Ex des Promi-Sohns auf Instagram klarstellte. Sie machte dem Schauspieler zuletzt große Vorwürfe. Nachdem er sich zu Wort gemeldet hat, liefert die 28-Jährige nach.

Jimi Blue Ochsenknecht soll Yeliz Koc blockiert haben

Yeliz Koc urlaubte Mitte Mai mit ihrer Tochter auf Mallorca. Jimi Blue soll währenddessen auf der Nachbarinsel Ibiza gewesen sein. Eigentlich die perfekte Gelegenheit, um die kleine Snow zu besuchen. Doch offenbar herrscht seit einiger Zeit Funkstille, wie die Ex in ihrer Instagram-Story erklärte: "Wir haben seit Längerem keinen Kontakt mehr. [...] Ich wollte verhindern, dass Snow so leiden wird, wie ich es bei meinem Vater getan habe."

Die Reality-TV-Beauty schicke ihrem Ex immer wieder Fotos und Videos der Tochter. Als sie ihn von Mallorca aus kontaktieren wollte, habe sie ihn nicht mehr erreichen können. "Dann habe ich gesehen, dass ich blockiert bin", sagte sie fassungslos. "Wie kann man die Mutter seines Kindes blockieren?" Yeliz Koc tue die Situation zwischen ihr und Jimi Blue Ochsenknecht vor allem für Tochter Snow Elanie leid. "Ich finde es so traurig für Snow."

Yeliz Koc wünscht sich für Tochter Snow Kontakt zu Jimi Blue Ochsenknecht

Eifersüchtig auf die neue Beziehung des "Die wilden Kerle"-Darstellers zur Münchner Rennfahrerin Laura-Marie Geissler sei Yeliz Koc nicht, wie sie betonte. "Ich gönn ihm das, ich hoffe, dass das alles besser laufen wird wie bei uns." Yeliz Koc wünscht sich, dass er zumindest mit ihr spricht. "Ich hoffe, dass sich das noch ändern wird und dass er irgendwann mal vielleicht Interesse zeigt. [...] Ich möchte, dass sie [Tochter Snow, d.R.] weiß, was ein Papa ist."

Stellungnahme: Jimi Blue Ochsenknecht reagiert auf Yeliz' Vorwürfe

Jetzt, eine Woche später, hat sich Jimi Blue Ochsenknecht zu den Vorwürfen geäußert. In seiner Instagram-Story veröffentlicht er ein langes Statement samt einer Friedenstaube. Er sehe sich dazu gezwungen, da unwahre Gerüchte im Umlauf seien und Angriffe gegen seine Familie samt neuer Partnerin stattfinden würden.

Diese Stellungnahme veröffentliche Jimi Blue Ochsenknecht am 25. Mai © Instagram

Der 30-Jährige erklärt: "Ich habe immer versucht, all dies außerhalb der sozialen Medien und ohne Anwälte zu klären, leider ist dies nicht möglich." Und über sein abweisendes Verhalten gegenüber Yeliz meint er: "Die Kontaktpause musste gemacht werden, um weiteren Streit aus dem Weg zu gehen, bis wir eine friedliche Lösung gefunden haben." Er sei "mehr als bereit", um "eine außergerichtliche Kommunikation zu finden". Das Wohl des Kindes soll am wichtigsten sein, betont Jimi Blue. "Es ist für keinen Beteiligten eine einfache Situation und wir versuchen, alle eine bestmögliche Lösung zu finden."

Yeliz Koc meldet sich erneut zu Wort

Wenige Tage nach dem Statement richtet sich nun Yeliz Koc an ihre Instagram-Follower: "Ich wollte ein paar Worte dazu sagen", fängt sie an. "Für mich hat dieser Text keinen Sinn ergeben."

Sie erklärt erneut ihre Sicht der Dinge: Zunächst habe das Ex-Paar noch hin und wieder gefacetimt, damit Jimi Töchterchen Snow sehen konnte, sie habe Bilder und Videos geschickt. "Es war auch alles gut." Doch im April habe sich dann einiges geändert, als der Schauspieler Möbel aus der ehemals gemeinsamen Wohnung in Hannover abholte. Danach sei sie blockiert worden, obwohl sie sich an jenem Tag gut verstanden, " gelacht und uns gut unterhalten" haben.

Am Ende sagt Yeliz Koc: "Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es so krass, dass er durch die Weltgeschichte reist, glücklich ist und nicht mal weiß, wie Snow aktuell aussieht. Ich finde es wirklich so schlimm. Ich hätte das niemals, niemals, niemals von ihm gedacht. Ich habe mich wirklich sehr in ihm getäuscht. Mich schockiert es immer wieder."

Ob sich Jimi Blue Ochsenknecht dazu erneut äußert? Eines scheint sicher: Das letzte Wort in diesem Rosenkrieg ist noch nicht gesprochen.