Nach Shitstorm: Cathy Hummels löscht Foto zu modischem Ukraine-Statement

Cathy Hummels hat für ein Foto, mit dem sie eigentlich Solidarität mit der Ukraine zeigen wollte, zahlreiche Hasskommentare bekommen. Jetzt hat sie ihr modisches Statement wieder gelöscht.

Es macht den Eindruck, als könne es Cathy Hummels ihren Followern einfach nicht recht machen. Für gut gemeinte Aktionen wird sie im Netz oft angefeindet. Erst vor wenigen Tagen setzte sie mit einem Foto auf Instagram ein modisches Statement für die Ukraine und erhielt dafür viel Spott, Häme und sogar Beleidigungen. Inzwischen hat sie auf die Kritik reagiert.

Cathy Hummels löscht Foto nach Shitstorm

Das Foto, welches sie mit einem blauen Pullover lächelnd vor einer gelben Wand zeigte, ist mittlerweile vom Instagram-Account der 34-Jährigen verschwunden. Ob die Influencerin das Bild wegen der bösen Kommentare gelöscht hat oder von dem modischen Statement selbst nicht mehr überzeugt war, ist nicht bekannt.

Sam Dylan teilt gegen Cathy Hummels aus

Die Hauptkritik an dem Foto gab es wegen einer Luxushandtasche, die die Münchnerin neben sich stehen hatte. Die Hater von Cathy Hummels bekamen sogar prominente Unterstützung. TV-Star Sam Dylan, der durch "Prince Charming" und "Die große Dschungelshow" bekannt wurde, äußerte sich ebenfalls negativ. "Es ist voll okay, wenn du den Krieg hier nicht thematisieren magst, aber so halbherzig, nebenbei mit Lachen ist schlicht unpassend", erklärte er in seiner Instagram-Story.

Cathy Hummels ruft Spendenaktion ins Leben

Trotz der herben Kritik an ihrer Aktion will sich Cathy Hummels nicht davon abbringen lassen, Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Sie kündigte an, ihr Zuhause für Menschen aus dem Kriegsgebiet zu öffnen. Zusammen mit dem Schmuck-Label "bee GRACED" hat die Influencerin außerdem eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der der gesamte Gewinn aus Bestellungen gespendet werden soll.