Modisches Ukraine-Statement von Cathy Hummels löst harte Kritik aus: "Absolut geschmacklos"

Mit einem Foto auf Instagram hat Cathy Hummels einen Shitstorm ausgelöst. Doch die Influencerin will die teils herbe Kritik nicht auf sich sitzen lassen, wehrt sich gegen die Vorwürfe und macht eine Ankündigung.

Cathy Hummels setzt sich für Flüchtlinge in der Ukraine ein. Für ihr modisches Statement zur aktuellen Situation wird sie im Netz allerdings angefeindet.

Auch in den sozialen Medien gibt es gerade eine Welle der Solidarität für die Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs rufen zahlreiche Menschen zu Spenden und Hilfe für das kriegsgebeutelte Land auf. Auch Cathy Hummels will ihr Mitgefühl ausdrücken, doch darauf reagieren viele Follower mit hasserfüllten Kommentaren. Dann macht die Influencerin eine Ankündigung, mit der ihre Hater wohl nicht gerechnet haben... Was war passiert?

Hasserfüllte Kommentare für Cathy Hummels: "Was du hier für ein Bullshit postest"

Auf Instagram postet Cathy Hummels am Sonntag ein modisches Statement für die Ukraine. Mit einem blauen Pullover setzt sie sich lächelnd vor eine gelbe Wand. Doch wie so oft erntet die Münchnerin auch dafür viel böse Kritik. Zahlreiche User stören sich daran, dass auf dem Foto auch ihre Luxushandtasche zu sehen ist.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Absolut geschmacklos. Solidarisch Flagge zeigen ist auf jeden Fall ein Grund fröhlich rumzuhüpfen und ein bisschen Taschenwerbung einzubauen", klagt ein Follower an. Auch ein weiterer ätzt über Cathy Hummels und schreibt in den Kommentaren: "Und dann wunderst du dich, dass Menschen dich diskriminieren! Hast du dir schonmal Gedanken gemacht, was du hier für ein Bullshit postest?"

Ansage von Cathy Hummels: Sie will Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen

Die Influencerin reagiert am Montag mit einem klaren Statement: "Ich bin teilweise sehr entsetzt, was für Hasswellen auf einen einschlagen, wenn man ein lächelndes Bild zeigt. Ich bin der Meinung, dass Normalität für die Seele enorm wichtig ist. Vor allem für die Kinder."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In ihrer Instagram-Story macht Cathy Hummels dann noch eine Ansage: "Weil viele Fragen kommen: Ja. Ich werde meine Türe öffnen."

Damit erklärt sie, dass sie Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufnehmen werde. "Ich möchte in meinem Haus Waisenkindern ein Zuhause geben. Ich setze mich für die ein, die überhaupt nichts für diesen Krieg können und nicht einmal Eltern haben, die sie beschützen."

Auch wenn Cathy Hummels viele böse Kommentare erntet, bekommt sie von einigen Fans auch Zuspruch für ihr Engagement. "Lass dich nicht beirren und mach weiter so. Wir alle leiden unter der Situation und mit den Betroffenen mit. Dennoch dürfen wir nicht rund um die Uhr mit Trauermiene durch die Gegend laufen", schreibt ein Follower dazu.