Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold hilft 100 ukrainischen Müttern und Kindern

Unzählige Menschen setzen sich derzeit für die Opfer des Krieges ein. Auch viele Prominente versuchen den Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen.

Ikke Hüftgold, Partyschlager-Sänger und Musikproduzent, steht an der polnisch-ukrainischen Grenze, wo Kleidung, Essen und andere Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge bereitstehen. Hüftgold alias Matthias Distel will mit seiner Stiftung "Summerfield Kids Foundation" Hunderte ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland holen und in sichere Obhut vermitteln.

Neben vielen weiteren Freiwilligen hat es sich auch Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold (bürgerlicher Name Matthias Distel) nicht nehmen lassen, an die ukrainische Grenze zu fahren, um direkt vor Ort zu helfen.

Laut " " fuhr der Sänger am Sonntag mit seinem Team der von ihm gegründeten "Summerfield Kids Foundation" Richtung Grenze. Im Gepäck hatten Sie Hilfsgüter wie Kleidung, Decken, Babynahrung, Lebensmittel und Hygieneartikel. Außerdem sorgt Distel für eine sichere Unterbringung von Kindern und ihren Müttern. "Bislang haben wir 110 Personen nach Deutschland holen können. Wir sind zunächst mit zwei Bussen hin und haben uns vor Ort eine Infrastruktur zusammen mit unseren mitgereisten Dolmetschern geschaffen. Jetzt verfügen wir auch über direkte Ansprechpartner an der Grenze. Derzeit sind wir gerade mit zwei weiteren Bussen an der Grenze, die eine Kapazität für 130 Personen haben", erklärt Distel der Zeitung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ikke Hüftgold will 500 Flüchtlinge unterbringen

Auch privat will der Sänger helfen, wo er kann: "Privat werden wir natürlich auch unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Sollten wir nicht alle Menschen direkt unterbringen können, entstehen in unserer neu gebauten Firma zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für etwa 40 Personen. Wir müssen jetzt einfach alle da sein für unsere Nachbarn!" 500 Kinder und deren Mütter will der Sänger sicher nach Deutschland bringen.

Neben Ikke Hüftgold bieten auch viele weitere Promis ein Zuhause für geflüchtete Familien: So hat zum Beispiel Vicky Leandros mit ihrer Tochter Milana, die Gut Basthorst leitet, beschlossen, Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine aufzunehmen. "In dieser Woche kommen zwei Mütter mit fünfKindern in Basthorst an", heißt es auf dem Facebook-Account der Sängerin. Cathy Hummels hat auf ihrem Instagram Account ebenfalls angekündigt, "ihre Türe zu öffnen". Auch der Münchner Radiomoderator Mike "Morningman" Thiel hat eine Familie von drei Ukrainern bei sich aufgenommen.