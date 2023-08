Nach schwerem Unfall: Lena Meyer-Landrut meldet sich bei Fans: "Bin komplett im Eimer"

Lena Meyer-Landrut bricht zwei Wochen nach ihrem Unfall ihr Stillschweigen und liefert ihren besorgten Fans ein ersehntes Update über ihren Gesundheitszustand. Wie geht es der Sängerin nach dem schweren Sturz?

Kaum zwei Wochen sind vergangen, seit die gefeierte ESC-Gewinnerin nach einem unglücklichen Sturz während einer Reitstunde Schlagzeilen machte. In der exklusiven Lipizzaner-Reithalle des Luxushotels "Stanglwirt" erlebte Lena einen Sturz beim Longieren, der zu einem doppelten Kreuzbeinbruch führte. Seitdem herrschte Stille um die 32-jährige Sängerin – und Ungewissheit bei den Fans.

Das Kreuzbein dient als Verbindungsstelle zwischen Wirbelsäule und Becken. Obwohl eine Kreuzbeinfraktur als ernsthafte Verletzung gilt, kann sie in vielen Fällen ohne operative Eingriffe ausheilen. Experten zufolge heilt sich eine solche Verletzung am besten, wenn man dem Körper ausreichend Ruhe gönnt. Aus diesem Grund hatte Lena bereits in ihrem Beitrag zu ihrer Verletzung angedeutet, dass sie in den kommenden Tagen einen Gang zurückschalten würde. Seitdem war es still um die Sängerin von "Satellite", doch nun meldete sie sich erstmalig bei ihren Fans mit einem lange erwarteten Gesundheitsupdate.

Nach schweren Reitunfall: Lena Meyer-Landrut zu ihrem Gesundheitszustand

Während der vergangenen Wochen herrschte eine auffällige Stille um die 32-jährige Künstlerin. Doch nun durchbricht sie endlich dieses Schweigen und enthüllt das lang ersehnte Gesundheitsupdate. Am Dienstag postet Lena in ihrer Instagram-Story ein kurzes Video von sich und teilt mit: “Bruch heilen kostet Kraft. Hab mich heute geschminkt und einen Podcast recorded und bin komplett im Eimer.”

Wie geht es Lena Meyer-Landrut-Landrut nach dem Sturz?

Trotz ihrer Verletzung hat Lena Meyer-Landrut immer wieder Content auf ihren Instagram- und TikTok-Accounts geteilt, mal ältere, mal aktuellere Bilder von sich. Allerdings behielt die Sängerin konkrete Informationen über ihren Gesundheitszustand vorerst für sich. In ihrer neuesten Insta-Story zeigt sich Lena sichtlich müde, während sie direkt in die Kamera blickt. Zum Schluss verabschiedet sie sich von ihren Fans, lässt jedoch durchblicken, dass sie schon bald mit neuen Updates zurück sein wird. Ein entspanntes "Bis morgen" rundet Lenas Story ab.

Unterstützung von Fans und Kollegen für Lena Meyer-Landrut-Landrut

In den letzten beiden Wochen hat die Sängerin von Kolleginnen und Kollegen in der Musikbranche ordentlich Unterstützung und Genesungswünsche bekommen. Mit Herz-Emojis zeigen sie, dass sie hinter ihr stehen. Gleichzeitig zeigen Lenas Fans nach wie vor Begeisterung für jede noch so kleine Aktualisierung, die sie mit ihnen teilt.