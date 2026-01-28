Nach schwerem Sturz: Senta Berger wird in neue Klinik verlegt

In München wurde am Dienstag die glanzvolle Premiere von "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" gefeiert. Einziger Wermutstropfen des Abends: Hauptdarstellerin Senta Berger konnte nicht dabei sein. Wie geht es der Schauspielerin nach ihrem schweren Sturz? Die AZ hat mit Bergers Sohn Simon Verhoeven gesprochen.

Es hätte eigentlich das große Kino-Comeback von Senta Berger werden wollen, nachdem sie sich 2024 von ihrem geliebten Ehemann Michael Verhoeven verabschieden musste. Doch die München-Premiere ihres neuen Films "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" musste am Dienstagabend (27. Januar) ohne sie stattfinden, denn nach einem Sturz liegt die 84-Jährige noch immer im Krankenhaus.

Senta Berger noch immer in Klinik: Sohn verrät, wie es ihr aktuell geht

Bei den Proben zu einer Lesung von Loriots "Szenen einer Ehe" in Hamburg fiel Senta Berger zu Boden und brach sich dabei den Oberschenkel. Daher musste sie ihre Teilnahme an der Premierenfeier im Mathäser Filmpalast absagen. Ein harter Schlag, denn für sie und Sohn Simon Verhoeven hätte dieser Abend ganz besonders werden sollen.

Die AZ traf bei der Filmpremiere auf den 53-Jährigen. Verhoeven verriet im persönlichen Gespräch, wie der aktuelle Zustand von Senta Berger wirklich ist: "Meiner Mutter geht es mittlerweile wieder ganz gut. Sie ist stabil. Sie ist inzwischen auf der Normalstation, hat die OP gut überstanden und wird wahrscheinlich nächste Woche in die Reha-Klinik kommen."

Simon Verhoeven muss bei der München-Premiere seines neuen Films auf die Unterstützung seiner Mutter Senta Berger verzichten. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Premiere in München: Neben Senta Berger fehlt weiterer Schauspieler

Doch neben Senta Berger fehlte am Dienstag gleich ein zweiter Hauptdarsteller: Auch Michael Wittenborn, der in der Buch-Verfilmung von Joachim Meyerhoff ihren Ehemann spielt, war nicht in München dabei. Allerdings aus einem weit weniger schmerzhaften Grund, wie Simom Verhoeven klarstellte: "Michael Wittenborn kann nicht kommen, weil er gerade in Hamburg spielt. Er wird aber morgen dabei sein [ Premierenvorstellung in Berlin, d. Red. ]."

Simon Verhoeven mit Cast und Produktionsteam von "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke". © BrauerPhotos/G.Nitschke

München-Lesung zu "Szenen einer Ehe" muss verschoben werden

Besonders im Fall seiner Mutter empfinde er die verpasste Premiere als "extrem, extrem traurig". Für Senta Berger ist es aber nicht die einzige Veranstaltung, die sie aufgrund ihres schweren Sturzes absagen muss. Am 31. Januar hätte sie eigentlich für "Szenen einer Ehe" im Münchner Prinzregententheater auf der Bühne stehen sollen. Die Lesung wurde allerdings verschoben, wie "München Musik" der AZ bestätigte. Wann der Auftritt nachgeholt werden soll, steht bislang nicht fest. Jetzt muss Senta Berger sich erst mal gut erholen.