Senta Berger kann nach Sturz und OP nicht zurück nach München – was jetzt für Ticket-Inhaber gilt

Schwerer Schlag für Senta Berger: Aufgrund eines Sturzes musste sich die Schauspielerin operieren lassen. Nach München kann sie vorerst nicht zurückkehren und musste jetzt einen wichtigen Termin in ihrer Heimatstadt absagen.

Am 27. Januar feiert der Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" Premiere im Mathäser Filmpalast in München – aber ohne Hauptdarstellerin Senta Berger. Die Schauspielerin muss auf das glamouröse Event verzichten, denn nach einem schweren Sturz liegt sie noch immer im Krankenhaus, wie Sohn Simon Verhoeven berichtet. Dort wird sie wohl noch eine Weile bleiben müssen. Ein weiterer München-Auftritt der Schauspielerin muss nun sogar verschoben werden.

Premiere ohne Senta Berger: Sie kann nicht nach München reisen

Seit vielen Jahren ist München die Heimat von Senta Berger. 1966 hat sie hier Michael Verhoeven (†85) geheiratet und auch ihre Söhne Luca und Simon wurden in der Stadt an der Isar geboren. Nach dem Tod ihres Ehemannes sollte die Filmpremiere ihr großes Comeback auf der Leinwand werden. Doch jetzt kam alles anders.

Bei den Proben für eine Lesung zu Loriots "Szenen einer Ehe" in Hamburg stürzte sie vor wenigen Tagen und brach sich dabei den Oberschenkelknochen. Es folgte eine Notoperation. "Es ist bitter", sagt Simon Verhoeven zu "Bunte". Dass sie nun auch noch die Premiere ihres neuen Films in München verpasst, sei ein herber Rückschlag. "Meine Mutter freute sich sehr auf diesen Film und gemeinsam die Premiere zu erleben. Es hat ihr viel bedeutet. Das wird nun natürlich kaum möglich sein – und ist nun auch nicht mehr wichtig." Der 53-Jährige hatte bei "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" die Regie übernommen.

Senta Berger und Sohn Simon Verhoeven © BrauerPhotos/M.Nass

München-Auftritt von Senta Berger kann vorerst nicht stattfinden

Aktuell befindet sich Senta Berger noch im Krankenhaus – und wird dort wohl noch eine Weile bleiben müssen. Daher wird sie am 31. Januar auch nicht auf der Bühne des Münchner Prinzregententheaters stehen können. Eigentlich hätte sie dort "Szenen einer Ehe" lesen sollen, doch der Termin muss verschoben werden, wie "München Musik" der AZ bestätigt: "Bedauerlicherweise muss die für Samstag, den 31. Januar 2026 geplante Veranstaltung 'Szenen einer Ehe' verlegt werden", teilt eine Sprecherin mit. "Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit."

Wann die Lesung stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Am 22. Februar soll Senta Berger ebenfalls im Prinzregententheater aus dem Stück lesen. Ob sie diesen Auftritt termingerecht wahrnehmen kann, bleibt noch abzuwarten.

Sohn Simon Verhoeven: "Die nächste Zeit wird nicht einfach für sie"

"Es geht ihr den Umständen entsprechen gut", verrät Simon Verhoeven über seine Mutter. "Aber es ist eine schwere Verletzung und sie wird nach der langen OP noch in der Intensivstation betreut." Eine baldige Rückkehr nach München sei für sie erst mal nicht möglich. Ihre Söhne kümmern sich in dieser Zeit um die Schauspielerin in Hamburg.

Für Senta Berger ist die verpasste Premiere doppelt bitter: Nach dem Tod ihres Ehemannes Michael Verhoeven war es ihr erstes großes Kinoprojekt. "Die nächste Zeit wird nicht einfach für sie, aber gemeinsam werden wir das schaffen", ist sich Sohn Simon sicher. Auch mit 84 Jahren sei seine Mutter eine "Kämpferin", betont er: "Sie dachte erst gar nicht daran, sich [ nach dem Sturz, d.R. ] vom Notarzt abtransportieren zu lassen. Sie wollte den Auftritt durchziehen." Der Regisseur ist sich sicher, dass ihr diese Einstellung bei der Genesung helfen werde.