Nach Rauswurf bei "Das große Promi-Büßen": Helena Fürst attackiert ProSieben

"Das große Promi-Büßen" hat bereits in der zweiten Folge einen großen Eklat: Helena Fürst wird aufgrund ihres Verhaltens aus der Show geworfen. Jetzt teilt sie gegen den Sender ProSieben aus.

Helena Fürst hat einiges dafür getan, um in der Branche des Trash-TVs als das schwarze Schaf zu gelten. Trotzdem erhält sie in "Das große Promi-Büßen" eine Chance auf Rehabilitation. Doch das endet, wie man eigentlich vorab hätte ahnen können, mit einem Knall.

"Das große Promi-Büßen": Helena Fürst provoziert die Trash-VIPs

Die Reality-Show-Kandidatin sorgt unter ihren Promi-Mitstreitern für viel Unmut. Schnell gilt sie als Außenseiterin und wird sogar als "ekelhafte alte Frau" beschimpft. In der zweiten Folge (14.7.) intensiviert sich diese Abneigung, denn Helena Fürst provoziert die Gruppe. "Die denken, ich habe einen Dachschaden", lautet ihr Fazit bei einem Selbstgespräch mitten in der Nacht.

Ihrer Rolle scheint sich die Ex-Dschungelcamperin durchaus bewusst zu sein, wie sie im Gespräch mit der Redaktion erklärt: "Ich bin mit dem Gedanken hier reingegangen, ich müsste für etwas büßen. Mittlerweile bin ich mit dem Gedanken hier: Vielleicht bin ich die Buße für die anderen."

Rauswurf von Helena Fürst: Was ist der Grund?

Nach einem Gruppenspiel droht die Situation zu eskalieren. Mitten in der Nacht bricht ein lautstarker Streit aus. "Ihr könnt mich alle mal kreuzweise", brüllt Helena Fürst und droht den anderen Kandidaten, ihre persönlichen Sachen zu entfernen. Wie die Situation aufgelöst wird, erfährt der Zuschauer nicht. Stattdessen blendet der Sender ProSieben mitten in der Show eine Mitteilung ein: "Zum Schutz aller Beteiligter wurde die Show unterbrochen. Für Helena Fürst endete die Zeit im Camp noch in dieser Nacht." Was genau vorgefallen ist, wird nicht aufgeklärt. Auch die bereits aufgezeichnete "Runde der Schande", in der sie sich ihren vergangenen Taten stellen muss, wird nicht ausgestrahlt.

Vorwürfe gegen ProSieben

Helena Fürst erhebt nach ihrem Rauswurf aus "Das große Promi-Büßen" Vorwürfe gegen ProSieben. Die fordert von dem Sender, das nicht gezeigte Material der Show auszustrahlen. "Dass hier was nicht stimmt, ist offensichtlich", schreibt sie dazu auf Instagram. In einem weiteren Posting fügt sie hinzu: "Meine Mitcamper trifft die wenigste Schuld, da sie, wie ich bisher auch, davon leben, die suche ich eher bei den Verantwortlichen." Sie droht sogar, Strafanzeige zu stellen, damit "das Rohmaterial konfisziert wird."

So erklärt der Sender den "Promi-Büßen"-Rauswurf von Helena Fürst

ProSieben hat inzwischen auf den Eklat in der Sendung reagiert. In einem Statement wird der Rauswurf von Helena Fürst gegenüber " " erklärt: "Es ist richtig, dass Helena Fürst 'Das große Promi-Büßen' aufgrund von Verstößen gegen die Spielregeln in der zweiten Folge vorzeitig verlassen muss. Die Entscheidung wurde während der Dreharbeiten nach Rücksprache mit dem Psychologen vor Ort getroffen. In diesem Zusammenhang wurde zudem entschieden, zum Schutz von Helena Fürst ihre 'Runde der Schande' nicht zu zeigen."