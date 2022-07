Shitstorm für Til Schweiger: Follower werfen ihm Bloßstellung eines Fans vor

Auf Instagram hat Til Schweiger einen Clip hochgeladen, für den er aktuell viel Kritik einstecken muss. Hat er damit etwa einen Fan bloßgestellt?

Ist er es wirklich oder sieht er ihm nur ähnlich? Als Promi muss man damit rechnen, dass man in der Öffentlichkeit erkannt und auch in einem privaten Moment von Fans angesprochen wird. Til Schweiger hat eine dieser Begegnungen jetzt auf Instagram öffentlich gemacht. Dafür bekommt der Schauspieler nun Ärger mit seinen Followern.

Til Schweiger filmt Fan-Begegnung für Instagram

Es ist ein kurzer Clip, den der "Manta, Manta"-Darsteller auf seinem Account hochgeladen hat. Darauf zu sehen ist eine junge Frau, die auf ihn zukommt und schüchtern fragt: "Ich wollte fragen, ob sie der Schauspieler von 'Keinohrhasen' sind?" Til Schweiger erwidert darauf: "Nein, aber ich finde den Film gut." Unsicher blickt sich der Fan um und hakt nach: "Sind sie nicht der berühmte Schauspieler?" Das verneint der Filmemacher erneut.

"Mies" und "gemein": Til Schweiger für Instagram-Video kritisiert

In den Kommentaren zeigen sich viele Follower schockiert davon, dass Til Schweiger die Frau unverpixelt zeigt und werfen ihm vor, sich damit über sie lustig zu machen und sie vorzuführen. "Ob die Dame zugestimmt hat, dass sie hier lächerlich gemacht wird", will ein Kritiker wissen. Ein weiterer wird deutlicher: "Keiner hat es verdient auf Insta so präsentiert/bloßgestellt zu werden, nur weil sie sich traut einen Star anzusprechen." Die Aktion des Schauspielers wird als "mies" und "gemein" bezeichnet.

Steckte hinter dem Video von Til Schweiger tatsächlich eine böse Absicht? Er selbst hat die Fan-Begegnung offenbar mit Humor genommen und schreibt dazu: "OMG… wie niedlich. [...] Made my day." Ob er sich danach noch zu erkennen gegeben hat und die Veröffentlichung des Clips mit der Frau abgesprochen war, ist nicht bekannt. Bleibt nur zu hoffen, dass sie doch zu einem begehrten Autogramm und einem gemeinsamen Selfie mit dem "Keinohrhasen"-Star gekommen ist.