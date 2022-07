"Das große Promi-Büßen"-VIPs feuern gegen Helena Fürst: "Ekelhafte alte Frau"

Eigentlich wollen die Kandidaten der neuen Show "Das große Promi-Büßen" Abbitte für begangene Fehler im TV leisten. Doch schnell rutschen die Trash-VIPs in alte Verhaltensmuster zurück und rotten sich gegen Helena Fürst zusammen. Die AZ weiß, was in der ersten Folge passiert.

07. Juli 2022 - 11:32 Uhr | Sven Geißelhardt

Helena Fürst wird bei "Das große Promi-Büßen" von ihren Mitstreitern angefeindet. © ProSieben/Nikola Milatovic

Fürstin der Finsternis, Monster, Hexe: Es sind fiese Beleidigungen, die Helena Fürst in vergangenen TV-Auftritten von Trash-Kollegen kassiert hat. Auch ihre Teilnahme bei der ProSieben-Show "Das große Promi-Büßen" scheint nicht besser zu laufen, wie die AZ vor Ausstrahlung erfahren hat. Matthias Mangiapane und Elena Miras teilen gegen Helena Fürst aus In der Sendung nehmen elf skandalumwitterte Promis teil, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Zum Start sind einige Kandidaten nicht sonderlich gut auf Helena Fürst zu sprechen, wie etwa Matthias Mangiapane. Der ehemalige Dschungelcamper ist geschockt beim Anblick seiner Konkurrentin, denn bereits früher gab es Zoff zwischen den beiden. Diese VIPs sind bei "Das große Promi-Büßen" dabei: Ennesto Monté, Daniele Negroni, Helena Fürst, Simex, Tessa Hövel, Matthias Mangiapane, Gisele Oppermann, Calvin Kleinen, Elena Miras, Carina Spack und Daniel Köllerer. © ProSieben/Nikola Milatovic Auch Krawall-VIP Elena Miras zeigt bereits in der ersten Folge schnell, was sie von Helena Fürst hält. Beim Gruppenspiel kommt es zum lautstarken Zoff zwischen den beiden Promi-Damen, in dessen Verlauf die temperamentvolle Schweizerin ausfallend wird und Helena Fürst als "ekelhafte alte Frau" beschimpft. Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" wollen Helena Fürst loswerden Nach dem Streit rotten sich immer mehr VIPs gegen Helena Fürst zusammen, wie die AZ weiß. Von der Gruppe wird sie als Störfaktor identifiziert, der zügig eliminiert werden sollte. Daran scheint die 48-Jährige allerdings nicht ganz unschuldig zu sein, denn immer wieder soll sie ihre Mitstreiter mit Kommentaren und kleinen Seitenhieben provozieren. "Helena macht alles kaputt. Alles, was ich an guten Eigenschaften gesehen habe, hat sie innerhalb von Minuten wie ein Orkan in die Luft geschleudert", lautet das Fazit von Matthias Mangiapane. Einer der wenigen Promi-Kandidaten, der sich nicht gegen Helena Fürst stellt, ist überraschenderweise ihr Ex-Freund Ennesto Monté. Der Reality-TV-Darsteller hält sich aus den Streitereien zwischen seiner ehemaligen Freundin und der Gruppe zurück. Dabei haben sich die beiden während ihrer Beziehung und nach der Trennung eine öffentliche Schlammschlacht geliefert. Scheint so, als habe der 47-Jähriger aus vergangenen Fehlern gelernt. Daran sollten sich die anderen "Das große Promi-Büßen" vielleicht ein Beispiel nehmen. Ob Helena Fürst die Show "Das große Promi-Büßen" bereits in der ersten Folge verlassen muss und welcher VIP sich in "Die Runde der Schande" als Erster Olivia Jones stellen muss, sehen Sie ab Donnerstag, 20.15 Uhr auf ProSieben.