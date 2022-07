Daniela Katzenberger plaudert über Ex-Freunde: "Das waren Freaks"

Daniela Katzenberger gibt seit einem Jahrzehnt eigentlich alles aus ihrem Privatleben preis – und doch braucht es einen Podcast, in dem sie über ihre ehemaligen Beziehungen und Ex-Freunde spricht.

"Vor zehn Jahren habe ich einen Mann bei einer Autogrammstunde kennengelernt. Mit dem war ich dann auch fest zusammen." Mit diesem Liebes-Geständnis überrascht Daniela Katzenberger im Podimo-Podcast "Katze & Cordalis" jetzt ihre Fans. Seit 2009 ist die sympathische Pfälzerin bereits im TV zu sehen.

Podcast von Daniela Katzenberger: Intimes Gespräch über ehemalige Männer

Im intimen Gespräch mit Ehemann Lucas Cordalis plaudert die "Katze" drauf los: Auf welche Männer sie steht, wie ihre Ex-Partner aussahen und wie es zu einer Beziehung mit einem Fan kam.

"Ich hatte wirklich sauhässliche Freunde"

"Alle meine Ex-Freunde waren bestimmt Teil der Addams Family", scherzt Daniela Katzenberger. "Wenn man sich meine Ex-Freunde anschaut, weiß man, dass ich nie aufs Äußere geguckt habe." Die 35-Jährige redet bekanntlich, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. "Ich hatte wirklich sauhässliche Freunde. Alles, was hässlich ist und schräg aussieht, ist hundertpro ein Ex-Freund von mir. Aber es war mir egal, die waren gepflegt. Die haben ja nicht so ekelhaft gerochen, wie sie ausgesehen haben. Das waren Freaks."

Daniela Katzenberger versteckte ihre Ex-Partner vor den TV-Kameras

Lucas kann da nur leise lachen und bittet seine Ehefrau darum, dass sie ihre Verflossenen nicht wegen seiner Anwesenheit so schlecht reden soll. Doch Daniela Katzenberger bleibt bei ihrer Meinung: sämtliche Ex-Freunde seien keine Schönlinge gewesen. Mutter Iris Klein bezeichnete Danielas Männer angeblich als "tätowierte Hängebauchschweine" oder "Kraftprotze ohne Knete".

Nicht die Hülle sei für Daniela Katzenberger entscheidend gewesen, sondern das Innere: "Die waren nicht besonders schön, aber die hatten einen geilen Charakter. Das ist mir tausendmal wichtiger."

"Ich stehe bei Männern auf alles, was ich nicht habe. Ich mag keine Männer, die einen Stupsnase habe, sich die Augenbrauen zupfen, länger im Bad brauchen oder zu gerade und zu weiße Zähne haben. Ich mag Fehler", erklärt Daniela Katzenberger. "Ich mag Männernasen, Männerhände, Männerfüße. Männer müssen groß und kräftig sein."

Beziehung mit Mann von der Autogrammstunde hielt nicht lange

Lange Beziehungen hatte Daniela Katzenberger in der Vergangenheit nicht, gibt sie im Podcast weiter zu. Auch mit dem Ex, der einmal zu ihrer Autogrammstunde kam, war sie nicht lange zusammen. Nach einer Kennenlernphase und mehreren Monaten Liebe war schon wieder Schluss. "Das größte Problem an meinen Ex-Beziehungen war, dass sie mit der Katzenberger ins Bett und mit Daniela aufgewacht sind", so die TV-Blondine.

Nur einer löste keinen "Katzen"-Jammer aus: Lucas Cordalis. Die beiden heirateten nach zwei Jahren Beziehung im Juni 2016. Mit dem 19 Jahre älteren Cordalis-Sohn hat Katzenberger eine sechsjährige Tochter.