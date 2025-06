Carmen Geiss macht nach dem erlebten Raubüberfall eine schwere Zeit durch. Sie will Stärke beweisen, doch die Straftat ging nicht spurlos an ihr vorbei. Das wird in einem aktuellen Statement der Millionärsgattin deutlich.

Der Raubüberfall, den Carmen (60) und Robert Geiss (61) durchleben mussten, sitzt den beiden noch tief in den Knochen. Die Nacht auf den 15. Juni hat beim Millionärspaar seelische und körperliche Wunden hinterlassen. Doch die Geissens lassen sich nicht unterkriegen und schauen nach vorn – auch wenn ihr Verhalten bei manchen Menschen Fragezeichen aufwirft. Nach mehreren Stellungnahmen zur erlebten Straftat meldet sich Carmen Geiss nun erneut bei ihren Fans zurück. Sie zeigt sich stark – aber auch gezeichnet von den traumatischen Erlebnissen.

Carmen Geiss verrät nach Raubüberfall: "Stimme ist noch immer verschwunden"

Die 60-Jährige schreibt in einem Instagram-Posting: "Das Leben muss weitergehen." Carmen Geiss will nach dem Raubüberfall Stärke beweisen: "Auch wenn es einen zerbricht, bleibt einem nichts anderes übrig, als irgendwann wieder aufzustehen." Die Millionärsgattin wurde, nachdem die Straftäter plötzlich in der "Villa Geissini" in St. Tropez aufgetaucht waren, von einem der Männer stark am Hals gewürgt. Das hat seine Spuren hinterlassen, wie Geiss im Posting betont: "Meine Stimme ist noch immer verschwunden." In einem zum Instagram-Beitrag gehörigen Video, in dem sich die Blondine auf den Weg zu einem Beachclub macht, fällt der brüchige Ton in ihrer Stimme schnell auf.

Gezeichnet von traumatischen Erlebnissen: Carmen Geiss "muss aus eigener Haut heraus"

Sie gibt zu, dass ihre "Seele [...] zerschlagen am Boden" liege. "Aber ich spüre tief in mir: Ich muss aus meiner eigenen Haut heraus – um irgendwann stärker zurückzukommen, [stärker, d. R.] als je zuvor", so die 60-Jährige. Viel beschäftigt zu sein, sei für Carmen Geiss aktuell sehr heilsam: "Im Moment halte ich mich mit Arbeit über Wasser. Sie gibt mir Kraft, wenn alles andere schwerfällt." Robert Geiss dürfte eine ähnliche Denkweise haben.

Nach Raubüberfall: Womit sich Carmen Geiss jetzt ablenkt

Im Video präsentiert Carmen Geiss einen sommerlichen Einteiler der Marke Roberto Geissini. Das Mode-Label gründeten die Geissens Anfang 2013. "Ich bin so unendlich stolz auf meine neue Kollektion", so die Millionärsgattin. Carmen Geiss schildert: "Sie ist nicht nur Mode – sie ist ein Stück von mir, von meinem Herzen, von meinem Weg zurück ins Leben."

Die Fans der 60-Jährigen freuen sich darüber, dass sie auch wieder an andere Dinge denken kann als den Raubüberfall. Ein Instagram-Nutzer meint in der Kommentarspalte zum Posting: "Du hast so recht, Carmen, es muss immer weitergehen. Ich finde deine Stärke so unbeschreiblich." Ein anderer schreibt: "Richtig so, mach dein Ding!" Die Unterstützung ihrer Fans dürfte Carmen Geiss in den Tagen nach dem Raubüberfall viel bedeuten.