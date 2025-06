Nach Horror-Überfall: Carmen Geiss teilt schockierende Aufnahmen

TV-Familie Geiss ist traumatisiert: Carmen und Robert wurden in ihrer Luxusvilla in St. Tropez überfallen und mit Waffen bedroht. Die Millionärin zeigt in einem schockierenden Video, wie schwer sie verletzt wurde. Promi-Freunde reagieren betroffen.

Für Carmen und Robert Geiss ist in ihrer Luxusvilla in St. Tropez ein Albtraum wahr geworden. Die Unternehmer, die durch ihre Reality-Sendung "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" deutschlandweit bekannt geworden sind, wurden in der Nacht von Samstag (14. Juni) auf Sonntag in ihrem Anwesen im französischen Jet-Set-Ort überfallen. Wie geht es dem Glamour-Paar, das bei der Attacke verletzt wurde?

Robert Geiss berichtet von brutalem Überfall: "Der Albtraum ist wahr geworden"

Robert Geiss hat sich am frühen Sonntagmorgen (15. Juni) mit einer Schocknachricht bei seiner Community gemeldet. "Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden und von vier Personen mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden", sagt der Multimillionär in einem Instagram-Clip. Darauf zu sehen sind, neben einem offenbar traumatisierten Familienoberhaupt, viel Blaulicht und Beamte. Die Lage vor Ort schien sehr ernst zu sein.

Angriff auf Carmen und Robert Geiss: Millionärspaar verletzt

Was ist passiert? "Wir mussten die Tresore aufmachen", teilt Robert Geiss mit. "Jetzt kommt noch [ ein, d.R. ] Krankenwagen. Wir haben das ein oder andere abbekommen." Welche Wertgegenstände die Täter an sich reißen konnten, ist bislang nicht bekannt. Bei dem Überfall wurde dem Multimillionär in die Rippen getreten, seine Ehefrau wurde eine Wunde am Hals zugefügt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Tat lässt Erinnerungen an den Überfall auf Kim Kardashian 2016 in Paris wach werden. Damals hatten ebenfalls mehrere bewaffnete Männer die Reality-Persönlichkeit in einem Haus überfallen, mit Waffen bedroht und Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro erbeutet. Die Täter wurden allerdings geschnappt und im Mai 2025 zu Haftstrafen bis zu drei Jahren verurteilt.

Carmen Geiss zeigt blutige Wunde am Hals

Wie traumatisierend und brutal das Erlebnis war, . In dem Clip zeigt die TV-Beauty die Verletzungen, die ihr von einem der Täter zugefügt worden sein sollen. Eine tiefe Wunde klafft an ihrem Hals, direkt unter dem Kinn. "Was geschehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen. Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat. Jetzt beginnt für mich erst der lange Weg der Verarbeitung", schreibt sie dazu. "Jetzt muss ich erst einmal atmen, weinen, fühlen – und heilen." In der Aufnahme ist immer wieder zu hören, wie stark die Schmerzen für Carmen Geiss sein müssen.

Verena Kerth, Natascha Ochsenknecht, Frauke Ludowig: Promis reagieren schockiert auf Überfall

VIP-Freunde von Carmen und Robert Geiss sind entsetzt, was das TV-Paar durchleiden musste. "So grauenvoll! Es tut mir so sehr leid! Gute Besserung", schreibt etwa die Münchner Moderatorin Verena Kerth. Schauspielerin Doreen Dietel reagiert ebenfalls bestürzt: "Unfassbar, was Euch passiert ist. Ich bin echt schockiert Dich so zu sehen." Weitere Promis, die sich mit aufbauenden Worten bei den Geissens melden, sind unter anderem Reality-Star Natascha Ochsenknecht, Moderatorin Frauke Ludowig, Entertainer Julian F. M. Stoeckel, Schlagersängerin Jasmin Herren und TV-Star Jenny Elvers.

Robert Geiss will Videos von Überfall veröffentlichen

Robert Geiss hofft, die Verantwortlichen für den Überfall auf ihn und Carmen Geiss zur Rechenschaft ziehen zu können. Die Aufnahmen der Überwachungskameras sollen nun ausgewertet werden. Der Unternehmer deutet sogar an, die Videos in den sozialen Medien zu veröffentlichen. "Vielleicht können wir die Jungs irgendwie überführen." Doch jetzt muss die Familie den Schock über das Erlebte erstmal in Ruhe verarbeiten.