Nach Pleite für Tochter Joelina: Jürgen Drews hat "sich kaputtgelacht"

Chart-Erfolge, TV-Jobs und ein eigener Podcast: Für Joelina Drews läuft's aktuell rund. Doch nicht immer kann die Tochter von Jürgen Drews einen Erfolg landen, wie sie kürzlich feststellen musste. Der AZ hat die Sängerin verraten, warum ihr Promi-Papa über einen Rückschlag lachte.

Es war ein kurzer Ausflug ins Reality-TV, den Joelina Drews da unternommen hat. Bereits in der zweiten Folge musste die 30-Jährige die RTL-Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" verlassen, da sie von den namensgebenden Protagonisten "ermordet" wurde. Einer hatte das frühe Scheitern der Sängerin schon vorausgeahnt: ihr Vater Jürgen Drews. Warum der Schlagerstar über die Pleite seiner Tochter lachte, hat Joelina der AZ verraten.

Gelächter von Papa Jürgen Drews: Das verrät Tochter Joelina der AZ

"Diese Show ist wirklich eine der besten im deutschen Fernsehen", schwärmt Joelina Drews, als die AZ sie auf einem Promi-Event in München trifft. "Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein, und war umso trauriger, als ich rausgeflogen bin." Die Enttäuschung über ihren frühen Abgang war groß. Wieder zu Hause bei Mama und Papa gab es allerdings keine Anteilnahme – sondern viel Gelächter.

"Er hat sich kaputtgelacht", sagt Joelina Drews über die Reaktion ihres prominenten Vaters auf den frühen TV-Rauswurf. Noch bevor die 30-Jährige das Set von "Die Verräter" betrat, hatte Jürgen Drews das Scheitern kommen sehen. "Er hat gesagt: 'Du bist doch so eine ehrliche Haut, du kommst bestimmt direkt wieder nach Hause.'", verriet sie bereits vor Kurzem in einem Interview. Und auch im AZ-Gespräch betont die Drews-Tochter jetzt: "Er hatte es schon vorausgesehen, weil er weiß, dass ich eine ehrliche Haut bin und sehr schlecht lügen kann."

In "Die Verräter" musste Joelina Drews bereits in der zweiten Folge die Heimreise antreten, da sie von Max Kruse, Marijke Amado und Ralph Morgenstern "ermordet" wurde. © RTL

Joelina Drews über Max Kruse: "Bricht einem schnell das Genick"

Im Nachhinein wäre Joelina Drews lieber in die Rolle einer Verräterin geschlüpft. "Ich glaube, wenn ich einfach so gewesen wäre, wie ich bin, hätte man es mir vielleicht nicht so schnell angemerkt", ist sie sich sicher. Und wie bewertet sie die Performance der echten Verräter Max Kruse, Marijke Amado und Ralph Morgenstern? "Marijke und Ralph finde ich großartig. Die beiden haben das mit so viel Humor wirklich stark gemacht." Kruse hingegen habe sich der Sängerin zufolge in der Show verzockt: "Wenn man zu viel will, bricht man sich in diesem Spiel schnell das Genick. Und genau das ist Max auch passiert."

Für Joelina Drews war ihr Reality-TV-Debüt gelungen und sie konnte – trotz ihres kurzen Auftritts – viele tolle Erfahrungen mitnehmen. "Es war wirklich eine Herausforderung, und gleichzeitig hat man sehr viel über sich selbst gelernt."