Kimmich, Hummels, Élber: Promis feiern Fußball-Event in München

Großes VIP-Getümmel in München: Coca-Cola und die deutsche Bundesliga hatten am Donnerstagabend zu einem gemeinsamen Glamour-Event geladen. Was steckt dahinter und welche Promis feierten mit den Fußball-Stars?

Am Freitagabend (28. August) startet die Bundesliga nach 104 Tagen Pause mit dem ersten Spiel FC Bayern gegen VfB Stuttgart in die lang ersehnte Saison 2026/27. Am Vorabend hatte der Verband zu einem glamourösen Event geladen – zusammen mit dem Weltkonzern Coca-Cola. Das wollten sich die Promis und Fußball-Stars natürlich nicht entgehen lassen. Die AZ war vor Ort dabei.

Lina Kimmich, Cathy Hummels und Giovane Élber feiern Fußball-Event in München

Das Bergson Kunstkraftwerk am Rande von München erstrahlte am Donnerstagabend in Rot, Weiß und Schwarz – ganz im Stile der beiden Gastgeber. Anlass war die neue Kooperation von Coca-Cola und der Bundesliga, die in den nächsten Wochen Getränkedosen mit verschiedenen Vereinslogos zum Sammeln auf den Markt bringen. Geladene Gäste wie Unternehmerin Cathy Hummels, Spielerfrau Lina Kimmich, Ex-Fußballer Giovane Élber, Schiedsrichterlegende Deniz Aytekin und Moderator Aaron Troschke waren in ausgelassener Party-Laune.

Geheimer Stargast überrascht Promi-Gäste

"Ich liebe Coke Zero, das muss ich ganz ehrlich zugeben", sagte Cathy Hummels im Gespräch mit der AZ. Die Münchnerin hat aber auch zum Fußball eine ganz besondere Verbindung: "Mein Opa war früher Präsident von 1860, mein Ex-Mann war Fußballprofi, mein Sohn spielt Fußball. Fußball ist einfach der Nationalsport in Deutschland." Der 38-Jährigen selbst ist Bewegung im Alltag sehr wichtig. Vergangene Woche feierte sie mit ihrem Reformer-Pilates-Programm "Cathylates" Premiere: "Ich freue mich sehr, dass es so gut angekommen ist. Es waren einfach positive Vibes: Wir haben geschwitzt und Sport gemacht."

Für die Überraschung des Abends sorgte ein ganz besonderer Gast, der bis zum Schluss geheim gehalten wurde: Rapper Summer Cem stand ab 22 Uhr für ein Konzert auf der Bühne. Die geladenen Content-Creator und VIP-Gäste feierten den Auftritt, es wurde ausgelassen getanzt und mitgegrölt.

Rapper Summer Cem begeistert die Gäste mit einem Überraschungsauftritt. © Charlet Agency/Thierry Rechsteiner

Neu-Papa Andrej Mangold plaudert aus: So geht es Frau und Sohn

TV-Star Andrej Mangold war an dem Abend solo unterwegs, da seine Ehefrau Annika Jung vor Kurzem zum ersten Mal Mutter geworden ist. Wie geht es der kleinen Familie mit dem Zuwachs? "Sehr gut. Natürlich sind wir müde, Augenringe inklusive, und alle zwei, drei Stunden wach", sagte er lachend der AZ. "Aber ich bin ja nicht der erste Papa, der das erlebt. Letztlich geht es der Mama gut und dem Kleinen auch." In den sozialen Medien will das Promi-Paar Einblicke in das Familienleben geben, dabei betont der 39-Jährige aber: "Das bedeutet für uns nicht, dass wir unser Kind zeigen. Es ist uns sehr wichtig, seine Privatsphäre zu schützen. Das heißt: Wir haben weder das Geburtsdatum noch den Namen veröffentlicht, und wir zeigen auch keine Bilder unseres Kindes."

Giovane Élber hofft auf FC-Bayern-Sieg

Für Giovane Élber war das Thema des Abends natürlich das erste Bundesligaspiel am Freitag. Ausgerechnet seine beiden ehemaligen Vereine FC Bayern und VfB Stuttgart treten gegeneinander an. Wem er die Daumen drückt? "Ich hoffe klar, dass der FC Bayern gewinnt." Für den einstigen Mittelstürmer hat Fußball noch immer einen hohen Stellenwert, wie er im AZ-Gespräch betonte: "Fußball verbindet Menschen, egal, aus welchem Land man stammt oder welche Religion man hat. Es kommen viele Fans aus unterschiedlichsten Kulturen zusammen und man kann viel davon lernen."

Joelina Drews: "Ich hätte fast geweint"

Joelina Drews erschien zu dem Glamour-Event mit Partner Adrian Louis. Die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews hat immer noch an ihrem Rauswurf aus der RTL-Show "Die Verräter" zu knabbern: "Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein, und war umso trauriger, als ich rausgeflogen bin. Ich wurde ja von den Verrätern ermordet. In dem Moment, als ich diesen Brief gesehen habe, in dem stand, dass ich ermordet wurde, hätte ich fast geweint." Im Gegensatz zu der Realityshow sieht sie beim Fußball viel mehr Zusammengehörigkeit: "Man ist im Stadion und alle haben dasselbe Ziel: Die eigene Mannschaft soll gewinnen. Ich verstehe den Hype darum schon, weil Fußball einfach verbindet."

Damit ging ein glamouröser Abend zu Ende. Welche weiteren Promis die Kooperation von Coca-Cola und der Bundesliga in München gefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.