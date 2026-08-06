Konsequenzen für Tochter von Jürgen Drews: Joelina zeigt sich bitter enttäuscht

Joelina Drews arbeitet fleißig daran, sich vom Schatten ihres berühmten Schlager-Papas zu befreien. Jetzt ist die 30-Jährige in einer TV-Show krachend gescheitert und musste nach nur einer Folge ihre Koffer packen. Jürgen Drews hatte bereits eine böse Vorahnung.

Im Reality-TV ist Joelina Drews noch nicht in Erscheinung getreten – bis jetzt. Die Tochter von Schlager-König Jürgen Drews nimmt an der neuen Staffel der RTL-Erfolgsshow "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" teil. Ihr Promi-Papa hat offenbar nur wenig Hoffnung auf Erfolg, wie sie nun in einem Interview verraten hat.

Achtung, Spoiler : Dieser Artikel bezieht sich auf die zweite Folge der vierten Staffel von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am 18. August um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Joelina Drews bei "Die Verräter": Ihr Spürsinn hat böse Konsequenzen

In der neuen Ausgabe der Sendung werden Ex-Fußballer Max Kruse, Moderatorin Marijke Amado und Entertainer Ralph Morgenstern von Sonja Kraus zu den Verrätern ernannt. Sie müssen unerkannt im Promi-Cast "morden", während die ahnungslosen VIPs auf Spurensuche gehen. Bei den Ermittlungen hat Joelina Drews offenbar eine gute Spürnase, denn sie ist den drei "Verrätern" schon in der ersten Folge auf der Spur. Das hat für sie bittere Konsequenzen, denn sie wird bereits als zweite Kandidatin eliminiert.

Die Drews-Tochter kommt den titelgebenden Protagonisten zu nahe, weshalb sie nach Schauspielerin Alexa Maria Surholt als Zweite den Rauswurf kassiert. "Joelina ist jemand, die nach vorne geht", begründet Marijke Amado die Entscheidung. "Sie hat alle von uns bereits erwähnt", pflichtet ihr Max Kruse bei. Damit ist ihr Schicksal besiegelt, wie ihr mitten in der Nacht mitgeteilt wird. "Joelina, du wurdest ermordet. Die Verräter", steht in einem Brief an sie geschrieben. Die 30-Jährige ist sichtlich enttäuscht und erklärt: "Schade. Da war ich den 'Verrätern' wohl etwas zu sehr auf der Schliche."

Der Cast von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" mit Moderatorin Sonja Zietlow. © RTL/Stefan Gregorowius

Jürgen Drews ahnte RTL-Rauswurf von Tochter voraus

Ihr früher Exit dürfte Papa Jürgen Drews wohl kaum überraschen. Wie Joelina in einem Interview mit dem "Berliner Kurier" verrät, hatte es der Schlagerstar schon vor Show-Start geahnt. "Er hat gesagt: 'Du bist doch so eine ehrliche Haut, du kommst bestimmt direkt wieder nach Hause'", berichtet sie am Rande einer Veranstaltung auf dem roten Teppich. "Er hat mich sogar zum Zug gebracht und meinte dann: 'Bis übermorgen'." Mit seiner Einschätzung lag der "Ein Bett im Kornfeld"-Interpret genau richtig, denn für die Tochter ist das Reality-TV-Abenteuer bereits wieder vorbei.

Über die Pleite sollte sich Joelina Drews aber nicht zu sehr grämen – immerhin hat sie das Spiel so gut gespielt, dass sie für "Die Verräter" zur Gefahr wurde. Und mit ihrem Schlagertrio "Drews Cordalis Petry" und dem dazugehörigen Podcast hat sie auch ohne die RTL-Show alle Hände voll zu tun.