Nach Patrick Lindners Hochzeit: Anselm Bilgri verteidigt Rainer Maria Schießler

Als sich Sänger Patrick Lindner nach seiner Hochzeit mit Ehemann Peter die Eheringe in einer katholischen Kirche von Pfarrer Rainer Maria Schießler segnen ließ, gab das Erzbistum bekannt, den Fall untersuchen zu wollen. Jetzt verteidigt Ex-Mönch Anselm Bilgri den beliebten Münchner Pfarrer und spricht über seine eigene Hochzeit.

Weil der katholische Pfarrer Rainer Maria Schießler die Eheringe von Patrick Lindner und seinem Peter gesegnet hatte, kam der Geistliche im vergangenen Oktober in Erklärungsnot.

Anselm Bilgri ist von Rainer Maria Schießler beeindruckt

Die Homo-Ehe ist in der katholischen Kirche nicht erlaubt. Das Erzbistum München und Freising kündigte daraufhin an, den Sachverhalt zu prüfen. Doch der Gottesdienst war für Lindners verstorbene Mutter, erklärte Schießler: "Ich habe diese Ringe so gesegnet wie ich auch schon einen Hund gesegnet habe oder ein Auto. Man hat nichts gemacht, was nicht erlaubt ist." Um eine Trauung habe es sich nicht gehandelt, so Pfarrer Schießler.

Hochzeit von homosexuellen Paaren oft im Geheimen

Ex-Mönch Anselm Bilgri beeindruckt Schießlers Verhalten, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagt: "Natürlich ist es offiziell verboten, lesbische oder schwule Paare zu segnen, aber es gibt Schlupflöcher und ich finde es gut, wenn ein Pfarrer sich traut, die zu nutzen und diesen Ersatzritus anzubieten, der gerade noch erlaubt ist. Ich habe das ja auch viel gemacht und oft schwule und lesbische Paare gesegnet. Aber das musste natürlich immer im Geheimen stattfinden – bei denen zu Hause, im Standesamt oder in einer ganz kleinen Kapelle."

Anselm Bilgri und Partner Markus heiraten in der Mandlstraße

Anselm Bilgri, der mittlerweile Altkatholik ist, wird selbst am Freitag seinen Verlobten Markus nach elf Jahren inniger Liebe auf dem Standesamt in der Mandlstaße heiraten: "Da ist zwar noch theologisch umstritten, ob es sich bei der Trauung schwuler Paare um ein Sakrament oder eine Segnung handelt. Aber Markus und ich wollen uns da trauen lassen und dann eine große Hochzeit feiern, wenn Corona vorbei ist." Wie schön!