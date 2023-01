Nach OP-Komplikationen: Caro Robens zeigt ihren neuen Po

In einem sechsstündigen Eingriff hat sich Caro Robens Lippen, Bauch und Po richten lassen, doch dabei kam es zu Komplikationen. Wenige Wochen später zeigt sie nun bei Instagram die Ergebnisse der OP.

Im Sommer 2021 hat sich Reality-TV-Star Caro Robens (44) ihren Po unterspritzen lassen. Zunächst war die 44-jährige Bodybuilderin, die man in Deutschland aus der Auswanderer-Dokumentation "Goodbye Deutschland" kennt, mit dem Ergebnis zufrieden. Doch die Flüssigkeit lief in ihre Beine und verursachte zudem Schmerzen, Fieber und Entzündungen. Eine weitere Unterspritzung mit Hyaluronsäure mündete in Knötchen im Gewebe.

Doch um ihren Traum-Po zu bekommen, begibt sich Caro Robens erneut unters Messer.

Caro Robens: Komplikationen bei Po-Operation

In einer neuen Episode der Doku-Soap ist zu sehen, wie sich die 44-Jährige einer Reihe von Beauty-Eingriffen unterzieht. Sechs Stunden dauern die operativen Beautymaßnahmen, bei denen Caro Robens die Lippen geliftet, der Bauch gestrafft und der Po vergrößert wird – 17.500 Euro lässt sich die Bodybuilderin die Eingriffe kosten.

Allerdings verläuft die Po-OP nicht ohne Komplikationen. Schönheitschirurg Christian Wolf und sein Team haben sichtlich Probleme, die 500-Gramm-Silikon-Implantate in den Po zu bekommen.

"Das sieht natürlich echt heftig aus. Böse, böse, böse", kommentiert Andreas Robens das Geschehen, das er durch ein Fenster verfolgen kann.

Immer angespannter wird der 56-Jährige von einer Assistentin des Chirurgen beruhigt: "Der Christian hat einen sehr hohen Anspruch, dass die Schnitte klein sind", aufgrund dessen benötigt das Einsetzen sehr viel Zeit. Am Ende bekommt man die Implantate doch noch eingesetzt, aufgrund früherer Eingriffe und Vernarbungen lassen sich diese aber nur schwer in die richtige Form bringen.

Nach dem Eingriff sind die Schmerzen noch so groß, dass Caro Robens zunächst nicht sitzen kann. Als das TV-Team die 44-Jährige acht Wochen nach der Operation wieder besucht, sieht die Lage schon ganz anders aus. Die Schmerzen sind vergangen und nur auf die Nähte muss Caro Robens noch Acht geben. Aber der Reality-TV-Star ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch Ehemann Andreas freut sich über das neugeformte Hinterteil seiner Caro: "Der ist doch mal schick, oder nicht?"

Robens zeigt Vorher-Nachher-Bilder bei Instagram

Auch ihre Follower bei Instagram lässt die Bodybuilderin am Operationsergebnis teilhaben und postet zahlreiche Bilder. Der Po wirkt voluminöser, ihre Lippen erscheinen voller und auch der Bauch sieht deutlich straffer aus.

"Sind mega happy mit den Ergebnissen. Da hat sich jeder Schmerz gelohnt. Und nun wird weiter gefeilt. Mit hartem Training und Diät. Der Sommer kommt“, kommentiert Caro Robens ihre Vorher-Nachher-Aufnahmen.

Follower sind geteilter Meinung

Und wie gefällt es ihren Followern? Bei denen gehen die Meinungen auseinander. "Man sollte seinen Körper so akzeptieren, wie er ist", kritisiert eine Userin, während eine weitere Followerin voll des Lobes ist "Krass, sieht top aus".