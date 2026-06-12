Nach München-Umzug: Birgit Schrowange nutzt Versprechen von Ehemann "schamlos aus"

Vor ihrem Umzug nach München machte Birgit Schrowanges Mann ihr ein Liebes-Versprechen. Frank Spothelfer lockte die Moderatorin auf besondere Weise in die neue Heimat. Schrowange verrät jetzt, was es damit auf sich hat und spricht zudem über eine Warnung vor den Münchnern.

Birgit Schrowange und ihr Ehemann Frank Spothelfer leben seit vergangenem Jahr in München. Die Moderatorin spricht jetzt über ein Versprechen, das ihr Mann ihr gegeben hat.

Birgit Schrowange (68) und ihr Ehemann Frank Spothelfer wohnen seit Anfang des Jahres in der Münchner Innenstadt. Das Leben in der Isar-Metropole gefällt dem Paar sehr gut, wie die Moderatorin im AZ-Interview verraten hat. Doch der Umzug von Köln in die bayerische Landeshauptstadt war für Schrowange an ein klares Versprechen geknüpft.

Birgit Schrowange hat großzügigen Ehemann

"Wir wollten einfach in einer schönen Stadt leben, auch eine gemütliche Stadt, mit einem hohen Freizeitwert", erzählt die Moderatorin im Podcast " " über den München-Umzug. "Mein Mann hat hier studiert und ich habe ihn sehr glücklich gemacht, als ich gesagt habe: 'Ja, komm, wir machen das jetzt'", so Birgit Schrowange.

Die 68-Jährige wollte ihrem Frank mit dem München-Umzug aber nicht nur eine Freude bereiten. Die Moderatorin hatte einen "Hintergedanken", wie sie zugibt. Und konnte ihrem Mann ein XXL-Versprechen abringen. Frank Spothelfer sicherte Birgit Schrowange zu, dass sie sich in München "1000 Wünsche frei" erfüllen dürfe, sollte ihr das Leben in der Isar-Metropole gefallen.

Der Fall ist eingetreten! Schrowange genießt mittlerweile viele Annehmlichkeiten. "Das nutze ich schamlos aus", gibt sie lachend zu.

Leben in München: "Fühlen uns wie zwei Studenten"

Über ihr neues Leben in München schwärmt Birgit Schrowange: "Wir fühlen uns wie zwei Studenten, die sich noch mal neu eine Stadt erobern." Die Moderatorin ist sich sicher: In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es für sie und ihren Mann noch viel zu entdecken. Den Umzug bereut die Mutter eines Sohnes nicht: "Ich finde, man sollte keine Angst davor haben, sich im Leben zu verändern." Dennoch gesteht Birgit Schrowange: "Mein Herz schlägt noch ein bisschen kölsch. Ab und zu muss ich auch nach Köln fahren."

Birgit Schrowange vor Münchnern gewarnt: "Alle so grantig"

Bevor Schrowange ihr Leben in der Domstadt hinter sich ließ, wurde sie von einigen Kölnern gewarnt. In ihrem Umfeld wurde offenbar bezweifelt, dass die 68-Jährige in Bayern ihr Glück finden könnte. "Was willst du denn in München, die sind doch alle so grantig", sei ihr zugetragen worden.

Schrowange könne diese Behauptung aber überhaupt nicht bestätigen: "Ich bin oft in der Stadt unterwegs, wir wohnen ja auch quasi mitten in der Stadt – und ich habe jeden Tag Begegnungen mit netten Münchnern." Mit einem Augenzwinkern ergänzt die neugierige Moderatorin: "Aber vielleicht begegnen mir noch die grantigen Münchner."