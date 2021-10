Nach Misstönen: Endlich kann Helene Fischer wieder lachen

Als ein enger Vertrauter von Helene Fischer die Baby-News ausplauderte, war die 37-Jährige sichtlich verstimmt. Auf Instagram wurde sie ungewöhnlich deutlich und kritisierte den Maulwurf. Jetzt hat die schwangere Schlagersängerin aber wieder allen Grund zur Freude...

Ihre Vorfreude auf das Baby wurde sichtlich getrübt. Am 2. Oktober äußerte sich Helene Fischer auf Instagram erstmals selbst zu ihrer Schwangerschaft – und stimmte Misstöne an: Das Vertrauen sei verletzt worden, jemand in ihrem engsten Kreis habe die intime Neuigkeit vorab ausgeplaudert.

Helene Fischer: Wütend auf plauderfreudigen engen Vertrauten

Helene ärgert sich: "Ich habe etwas gebraucht, um zu überlegen, wie ich mit der momentanen Situation umgehen will (...). Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht. Was soll ich sagen, leider wurde eine Nachricht offengelegt, die wir gerne noch ein bisschen privat für uns gehalten hätten."

Das sagte Helene Fischer zu ihrer Schwangerschaft

Vorfreude? Erst einmal Fehlanzeige! Stattdessen vermutet Helene Fischer "Jagd" auf sie und ihren Partner Thomas Seitel sowie missachtete und fehlende Privatsphäre. Erst ganz am Ende ihres langen Instagram-Beitrags freut sich Helene Fischer über die Schwangerschaft: "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht."

Helene Fischer: Neues Album "Rausch" steht auf Platz eins der Charts

Aber jetzt kann Helene Fischer wieder strahlen. Ihr gelang mit dem neuen Album "Rausch" ein voller Chart-Erfolg! Die Platte schoss sofort an die Spitze der deutschen Charts. Zugleich hat der Schlager-Star "den stärksten Start des laufenden Jahres" hingelegt, so die GfK Entertainment. "Rausch" ist Helenes achtes Nummer-Eins-Album.