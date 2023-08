Nach Kündigung von Meghans Vertrautem: Startet Omid Scobie neue Attacken gegen Royals? Expertin spricht von "Hassfeldzug"

Omid Scobie ist ein enger Verbündeter von Prinz Harry und Herzogin Meghan, was sich vor allem in seinen Artikeln für "Yahoo! News" bemerkbar machte. Jetzt ist der 41-Jährige seinen Job los. Was bedeutet das für die Sussexes und das britische Königshaus? Die AZ hat bei Royal-Expertin Charlotte von Oeynhausen nachgefragt.

03. August 2023 - 16:42 Uhr | AZ