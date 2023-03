Nach Kritik an Laura-Marie Geissler: Jimi Blue Ochsenknecht wehrt sich

Was tun, wenn die Liebe zur neuen Freundin immer wieder öffentlich abgewatscht wird? Jimi Blue Ochsenknecht will sich das nicht länger gefallen lassen und stellt sich hinter seine Partnerin Laura-Marie Geissler.

Die Liebe von Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Marie Geissler scheint einer harten Prüfung unterzogen zu werden. Seitdem die zweite Staffel der Reality-Sendung "Diese Ochsenknechts" ausgestrahlt wird, wird vermehrt verbal auf das Promi-Paar eingedroschen. Der Ochsenknecht-Sohn will sich davon aber nicht verunsichern lassen und verteidigt seine Beziehung.

Ochsenknecht-Fans pöbeln gegen Jimi Blues Freundin Laura-Marie Geissler

Auf der Instagram-Seite der TV-Show wird in den Kommentaren ordentlich gegen Laura-Marie Geissler ausgeteilt. "Dachte, die Serie heißt die Ochsenknechts, aber es geht nur um Jimis neue Freundin, die stinklangweilig ist", schreibt ein Fan. Ein weiterer wütet ebenfalls gegen die professionelle Rennfahrerin: "Die Auto-Frau ist so mega langweilig! Rausschneiden bitte!"

Jimi Blue Ochsenknecht wehrt sich gegen Kritik: "Wir beide gegen den Rest der Welt"

Jimi Blue Ochsenknecht will die negative Kritik an seiner Beziehung nicht unkommentiert lassen. "All die negativen Kommentare der letzten Zeit haben unsere Beziehung nur noch stärker werden lassen", sagt der ehemalige Kinderstar im Gespräch mit " ". Er stellt sich hinter seine Freundin und verteidigt seine Liebe zu ihr. "Wir beide gegen den Rest der Welt. Was andere über uns sagen, ist mir eigentlich egal."

Allerdings scheint auch die Familie von Jimi Blue die Turtelei kritisch zu betrachten. Deshalb hat der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht auch eine Ansage an seine Mutter Natascha und Schwester Cheyenne: "Meine Mutter und meine Schwester haben natürlich ihre Meinung und äußern diese auch gerne öffentlich, was nicht ganz nach meinem Interesse ist. Ich möchte jetzt einfach mehr meine eigenen Pläne verfolgen."

Und wie sehen die Pläne des 31-Jährigen aus? Auf Instagram hat Jimi Blue Ochsenknecht bereits einen kleinen Einblick gegeben, denn bald veröffentlicht er sein neues Lied "Geht's dir gut". "Den Song habe ich Laura zum Valentinstag geschenkt", sagt er dazu.