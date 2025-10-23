Nach Kopf-OP in München: Carmen Geiss holt Oktoberfest nach

Vor wenigen Wochen weilte Carmen Geiss in München: Doch während sich andere auf der Wiesn vergnügten, wurde die Unternehmerin am Kopf operiert. Zurück in Monaco erlebte die zweifache Mama nun aber doch noch Oktoberfest-Gaudi – und strahlte mit ihrem Robert in Tracht um die Wette.

Die vergangenen Monate waren für Carmen Geiss (60) nicht einfach. Mitte Juni waren sie und Ehemann Robert Geiss (61) in ihrer Villa in Saint-Tropez von bewaffneten Einbrechern überfallen worden. Ende September musste sich die zweifache Mutter dann einer Gehirn-OP in München unterziehen: Doch nun freut sich die 60-Jährige über eine zünftige Entschädigung – für die sie sogar ins Dirndl schlüpft.

Carmen Geiss schwärmt: "Ein Oktoberfest mit Herzblut"

Auf Instagram teilt Carmen Geiss Eindrücke von einer zünftigen Party mit ihren Followern. Stolz präsentiert sich die 60-Jährige in einem knallpinken Dirndl und mit fescher Hochsteckfrisur. Auch Robert Geiss ist auf den Fotos in bayerischer Tracht zu sehen. Doch für welchen Anlass hat sich das Unternehmerpaar so herausgeputzt?

Wie Carmen Geiss verrät, haben sie dem "legendären Oktoberfest Yachtclub Monaco" einen Besuch abgestattet, das seit "vielen Jahren" stattfindet. Die Blondine schreibt: "Das war mal ein Oktoberfest mit Herzblut! Viel Liebe zum Deko-Detail, super Essen und natürlich leckerem Bier. Fast wie auf der Wiesn in München... nur, dass man hier statt auf Bierbänken mit Blick auf Yachten sitzt."

Carmen Geiss strahlt im Dirndl: "Ein bisschen wie in München"

Auf ihr pinkes Dirndl von Designerin Astrid Söll ist Carmen Geiss besonders stolz: "Ich habe so viele Komplimente dafür bekommen. Da fühlt man sich wenigstens ein bisschen wie in München. Astrid ist einfach eine fantastische Designerin für Dirndl – und das merkt man bei jedem Detail." Über dieses große Kompliment dürfte sich die Modeschöpferin sicher sehr gefreut haben. Astrid Söll genießt unter Promi-Damen generell großes Vertrauen: In der Vergangenheit stattete sie auch schon Stars wie Lilly Becker (49), Verena Kerth (44), Dorothee Bär (47) oder Simone Ballack (49) mit ihren Entwürfen aus.