Carmen Geiss nach OP aus Klinik entlassen: "Endlich nach Hause, raus aus München"

Familie Geiss genießt in ihrem Leben viele Privilegien, doch auch schwerreiche Unternehmer sind vor Schicksalsschlägen nicht gefeit. Wegen eines Hämatoms am Gehirn musste sich Carmen Geiss in München einer Operation unterziehen. Nun gibt die High-Society-Lady Entwarnung: Sie darf endlich die Heimreise antreten.

Hinter Familie Geiss liegen nervenzehrende Monate: Mitte Juni waren Robert (61) und Carmen (60) in ihrer Villa in Saint-Tropez von bewaffneten Einbrechern überfallen worden. Nun kam es für Carmen Geiss erneut zu einer Schreckensmeldung: Ein Hämatom an ihrem Gehirn musste operativ behandelt werden. Nach ihrem Aufenthalt in einer Münchner Klinik meldet sich die 60-Jährige nun aber mit guten Nachrichten zurück.

Carmen Geiss über Hämatom: "Eine herausfordernde Situation"

Vor wenigen Tagen hatte Carmen Geiss Fans auf Instagram wissen lassen, sich bei einem Sturz ein Hämatom am Gehirn zugezogen zu haben: Eine Diagnose, die einen operativen Eingriff nötig machte. "Natürlich ist das eine herausfordernde Situation, aber ich gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte und mit der Unterstützung meiner Familie in diese Zeit", hatte sich die 60-Jährige optimistisch gezeigt.

Und es scheint alles gut gegangen zu sein. Unter eine Bilderserie, die sie und Tochter Davina im Privatjet zeigt, schreibt die Unternehmerin jetzt: "Heute kann ich es endlich sagen: Ich bin überglücklich, dass die Operation gut verlaufen ist." Weiter meint Carmen Geiss: "Jetzt geht es für mich endlich nach Hause – raus aus München. Und heute ist der Moment, Danke zu sagen. Eine Operation am Kopf ist immer kritisch, und selbst ich, die sonst alles positiv sieht, war nervlich am Limit. Umso dankbarer bin ich, dass alles so gut geklappt hat."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Carmen Geiss in Münchner Klinik: "Mein größter Dank"

Die 60-Jährige erzählt, dass das Hämatom von Ärzten in Erfurt entdeckt worden war. Daraufhin war sie an Experten in der bayerischen Hauptstadt verwiesen worden, bei denen sie sich in ihrem Post bedankt: "Mein größter Dank gilt Prof. Dr. Ringel von der Neurochirurgischen Klinik und seinem Mega-Team, auf der Station sowie allen Krankenschwestern und Pflegern im Klinikum Großhadern in München."

Und auch für ihre Liebsten findet die zweifache Mutter dankbare Worte: "Vor allem danke ich meinem Robert, der das alles mit mir durchgestanden hat, und meinen wundervollen Töchtern Davina und Shania, die für mich da waren. Meine Familie – ihr habt mich besucht, gestärkt und getragen. Ich bin so froh, dass es euch gibt."

Während München-Aufenthalt: Davina und Shania Geiss auf Oktoberfest

Schließlich möchte sich Carmen Geiss auch bei dem Sicherheitsmann bedanken, der für ihre Familie in München da war: "Fabian Pomplun, der wieder mal auf mich und meine Töchter so toll aufgepasst und sie auch auf der Wiesn geschützt hat." Davina und Shania Geiss nutzten ihren München-Aufenthalt unter anderem für einen Oktoberfestbesuch.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nun ist der München-Aufenthalt von Familie Geiss also zu einem Ende gekommen. Erleichtert resümiert Carmen Geiss in ihrem Instagram-Post: "Ich gehe gestärkt aus dieser schweren Zeit hervor und freue mich darauf, bald wieder positiv am Start zu sein." Von weiteren Klinikaufenthalten versucht die zweifache Mutter, in nächster Zeit aber eher abzusehen.