Nach Karibik-Desaster: Prinz William und Herzogin Kate wollen die Monarchie umkrempeln

Für ihren Trip in die Karibik haben Prinz William und Herzogin Kate viel Kritik einstecken müssen. Aus dieser Misere wollen beide lernen und ihre zukünftige Rolle als Royals überdenken.

Diese Reise hatten sich Prinz William und Ehefrau Kate wahrscheinlich anders vorgestellt. Bis Sonntag war das royale Paar in der Karibik unterwegs und besuchte im Namen von Queen Elizabeth Belize, Jamaika und die Bahamas. Doch vor Ort freute sich nicht jeder über die beiden, einige Termine mussten wegen Protesten sogar abgesagt werden. Zukünftig wollen sie sich bei derartigen Terminen jedoch anders präsentieren. Was ist der Plan von William und Kate?

Moderne Arbeitsweisen: William und Kate wollen frischen Wind in die Monarchie bringen

Wenn es nach dem Enkel der Queen und dessen Ehefrau geht, soll die Monarchie modernisiert und das strenge Korsett für Senior-Royals gelockert werden. Ein Insider erklärte gegenüber " ", dass Prinz William und Herzogin Kate ihren eigenen Weg verfolgen wollen: "William und Kate werden ihre Arbeitsweise modernisieren und frischen Wind hereinbringen."

Die Kritik an ihrem Karibik-Trip ging offenbar nicht spurlos an ihnen vorbei, auch wenn sie sich in der Öffentlichkeit tanzend und scherzend zeigten. Die Auftritte des royalen Paares wurde sogar international diskutiert. In der US-Talkshow "The View" wütete eine Moderatorin gegen die beiden, Whoppi Goldberg forderte sogar eine Entschuldigung für die Kolonialzeit.

Herzogin Kate und Prinz William beim Trommeln in einem Kulturzentrum in Jamaika. © imago images/i Images

Prinz William und Herzogin Kate von Kritik an Karibik-Reise verletzt

Aus diesem PR-Desaster wollen die Royals lernen. "Sie wurden von Angriffen verletzt, die ihre Karibik-Reise auf die Kolonialzeit zurückführen ließen. In Zukunft werden sie das Regelbuch zerreißen und Dinge 'The Cambridge Way' angehen", sagt der Insider zu den Plänen von William und Kate.

Dabei habe vor allem der Enkel der Queen bereits konkrete Vorstellungen, wie zumindest seine Familie zukünftig anders präsentiert werden soll. Dem Bericht der "Sun" zufolge soll das Personal radikal gekürzt werden, sobald Charles König und William der Prinz von Wales ist. Von den 137 Mitarbeitern sollen etwa 70 bleiben, um ein kostengünstigeres und weniger formelles Team aufzubauen. Prinz William und Herzogin Kate wollen künftig auch öfter alleine verreisen, um die Krone im Ausland zu repräsentieren. Vor allem Kate könnte sich bei diesem Plan als Trumpf erweisen, denn bereits bei ihrem Dänemark-Trip vor wenigen Wochen zeigte sie sich als absolute Sympathieträgerin.

"Es ist keine Kritik an der Art, wie es bisher geregelt wurde", erklärt der Insider weiter. Vielmehr wollen William und Kate der Monarchie ihren eigenen, modernisierten Stempel aufdrücken.