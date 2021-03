Nach Joe Biden: Meghan Markle will US-Präsidentin werden

Achtung, kein Witz: Herzogin Meghan (39) will US-Präsidentin werden. Die Ehefrau von Prinz Harry (36) möchte für die Demokraten kandidieren, sagte ein Ex-Mitarbeiter von Ex-Premierminister Tony Blair (67) der "Daily Mail".

Herzogin Meghan bei einem Besuch der Robert Clack Upper School in Dagenham im März 2020.

Wird Meghan Markle einmal US-Präsidentin? Wie die "Daily Mail" berichtet, soll an den Gerüchten durchaus was dran sein.

Wird Herzogin Meghan Präsidentin?

Meghan wolle 2024 ins Weiße Haus, sollte Präsident Joe Biden (78) keine zweite Amtszeit wollen. In Washington "brummt es nur so von Gesprächen über Meghans politische Ambitionen und potenzielle Unterstützer", so der Insider.

Donald Trump will Polit-Duell mit Meghan Markle

Ex-Präsident Donald Trump (74) schaltete sich prompt ein, zu "Fox News" sagte er, dass er es kaum erwarten könne, gegen Meghan anzutreten, sollte sie in drei Jahren kandidieren.