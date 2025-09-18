Nach jahrelangem Streit: Christine Neubauer feiert Auftritt mit Sohn Lambert

Wer hätte das gedacht: Nachdem bekannt wurde, dass sich Christine Neubauer mit Sohn Lambert Dinzinger jr. versöhnt hat, zeigen sie sich jetzt gemeinsam bei einem besonderen Event in München. Doch die Schauspielerin ist dabei nicht die einzige wichtige Frau an der Seite ihres Sprosses.

Es ist kaum vorstellbar, wie es Christine Neubauer aktuell gehen muss. Nach einem jahrelangen Streit und Funkstille hat sich die Schauspielerin ihrem Sohn Lambert Dinzinger jr. wieder angenähert. Erst kürzlich besuchte sie ihn in seiner Wahlheimat Dubai, wo er seit etwa zwei Jahren lebt und schwärmte: "Ich bin superglücklich." Jetzt kam es zu einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt in München.

Beim Heidifest in München: Christine Neubauer feiert Wiedersehen mit Sohn Lambert

Am Donnerstagnachmittag (18. September) erschien Christine Neubauer zum spektakulären Heidifest im Hofbräuhaus. An ihrer Seite zeigte sich auch Sohn Lambert, der mit seiner Promi-Mama gemeinsam für die Fotografen posierte. Doch die beiden waren nicht alleine: Sie wurden von der Freundin des VIP-Sprosses begleitet.

Christine Neubauer zeigt sich mit Schwiegertochter in spe

Ganz stolz schritt Christine Neubauer zum Heidifest in München. Mit ihrer Schwiegertochter in spe scheint sie sich bestens zu verstehen, die Schauspielerin hatte sich am Arm der jungen Frau eingehakt. Auch Lambert Dinzinger zeigte sich glücklich über die Wiedervereinigung mit seiner berühmten Mutter und sagte dazu vor wenigen Tagen: "Die Vergangenheit liegt hinter uns, da sind wir uns einig."

Christine Neubauer scheint glücklich über die Wiedervereinigung mit Sohn Lambert zu sein. © Steffen Trunk

Jahrelange Funkstille: Das steckt hinter dem Streit zwischen Christine Neubauer und Sohn Lambert Dinzinger jr.

Warum war es überhaupt zum Streit und jahrelanger Funkstille zwischen Mutter und Sohn gekommen? Die Ursache dafür soll in der Scheidung von Christine Neubauer und Ex Lambert Dinzinger liegen. Danach zeigte sich der Junior meist mit seinem Vater, über seine Mutter sprach er öffentlich nicht mehr. Doch nun scheint es für die Familie endlich zu einem Happy End gekommen zu sein, das sie beim Heidifest in München erstmals in der Öffentlichkeit zelebrierten.