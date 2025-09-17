Christine Neubauer legt Streit bei: Sohn spricht von Versöhnung

Jahrelang herrschte Funkstille zwischen Schauspielerin Christine Neubauer und ihrem Sohn Lambert. Jetzt scheint die schwierige Zeit endgültig überwunden: In Dubai kam es zur Versöhnung – und beide Seiten sprechen offen über einen Neuanfang.

Lambert Dinzinger jr. (hier auf einem Foto aus 2013) mied zuletzt die deutsche Öffentlichkeit. Er lebt mittlerweile in Dubai. Dort wurde er von Mama Christine Neubauer und Oma Lydia besucht.

Vor vier Wochen teilte Christine Neubauer (63) Eindrücke einer Reise mit ihrer Mutter Lydia (85) in die Vereinigten Arabischen Emirate. Was auf den ersten Blick nach einer sommerlichen Sightseeing-Tour aussah, war in Wahrheit eine ganz besondere Familienmission.

Christine Neubauer: Jahre voller Distanz und Streitigkeiten

Jetzt verrät Schauspielerin Christine Neubauer in " ": "Ich bin superglücklich, denn ich habe zusammen mit meiner Mama meinen Sohn Lambert besucht."

Lambert Dinzinger jr. lebt seit zwei Jahren in Dubai und stammt aus der Ehe mit dem Sportjournalisten Lambert Dinzinger. Die Scheidung wurde 2014 rechtskräftig.

Lambert Dinzinger jr.: Schwieriges Mutter-Sohn-Verhältnis

Seit der Trennung von Lamberts Vater vor rund 14 Jahren war das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn über lange Zeit stark belastet. Immer wieder gab es Spannungen, teilweise herrschte jahrelange Funkstille.

Die Wurzeln des Konflikts reichen rund 15 Jahre zurück, als Christine Neubauer nach mehr als 20 Jahren Ehe die Trennung von Sportmoderator Lambert Dinzinger bekannt gab. Für ihren Sohn Lambert jr. war diese Zeit besonders schwierig – er stand zunächst zwischen den Eltern, während die Trennung öffentlich und teils sehr medial begleitet wurde. Danach zeigte er sich öfters an der Seite seines Vaters in der Münchner Schickeria.

Über Jahre hinweg kam es immer wieder zu Spannungen, Missverständnissen und Phasen völliger Funkstille. Neubauer selbst sprach in Interviews offen darüber, wie belastend die Entfremdung für sie gewesen sei.

Doch das alte Sprichwort "Die Zeit heilt alle Wunden" scheint sich auch hier zu bewahrheiten – und Mutter und Sohn sind nach vielen schwierigen Jahren wieder enger zusammengerückt.

Christine Neubauer: Sohn Lambert bestätigt Versöhnung

Auch Lambert Dinzinger (31) bestätigt den Neustart und die Versöhnung: "Die Vergangenheit liegt hinter uns, da sind wir uns einig. Ich bin unglaublich glücklich in Dubai", sagt er. Und weiter: "Hier habe ich nicht nur beruflich meinen Platz gefunden – hier habe ich die wahre Liebe meines Lebens getroffen."