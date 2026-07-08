Nach harscher Kritik für Laura Wontorra: Welcher Popstar sich jetzt hinter sie stellt

Laura Wontorra ist teils massiver und unverschämter Kritik ausgesetzt. Eine berühmte Sängerin steht der WM-Moderatorin jetzt bei und erkennt sexistische Denkmuster. Und auch Heidi Klum hat eine eindeutige Meinung...

Laura Wontorra steht für MagentaTV bei der Fußball-WM vor der Kamera. Die Moderatorin ist auch mit Hass im Netz konfrontiert.

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist in vollem Gange. Laura Wontorra (37) steht als Moderatorin für MagentaTV vor der Kamera. Vor Ort spricht die TV-Bekanntheit mit Fußballexperten wie Thomas Müller oder Mats Hummels und analysiert die einzelnen Spiele. Doch nicht jeder Zuschauer ist zufrieden mit Wontorra und ihren Moderationsleistungen. Im Netz muss sich die 37-Jährige auch mit Kritik auseinandersetzen. Einige Nutzer äußern dabei nicht nur Unmut, sondern gehen auch persönlich gegen sie vor.

Als zickig abgestempelt: Harsche Kritik für Moderatorin Laura Wontorra

Hasskommentare auf Social Media sind für viele Promis längst zum Alltag geworden. Auch Laura Wontorra bleibt davon nicht verschont. Manche TV-Zuschauer kritisieren ihr Auftreten vor der Kamera – und unterstellen ihr zickiges Verhalten im Austausch mit den Experten. "Na Prinzesschen, hast dich wieder eingekriegt?", meint ein Instagram-Nutzer abwertend. "Richtig unangenehm, sich das anzuschauen. Lass es einfach, langsam wird es viel zu viel", lästert ein weiterer. Auch ihre Art zu sprechen triggert manchen Fußballfan: "Die Raucherstimme von der Tante ist ja lauter als das Jubeln der Männer."

Popstar Nina Chuba schockiert über Hass: "Wenn du als Frau im Fußball tätig bist"

Generell stellen die Kritiker Wontorras Moderationsfähigkeiten infrage. Popstar Nina Chuba (27), die die WM gespannt verfolgt, macht genau diese Beobachtung. "Ich hab mal auf ihr Social Media geguckt. Und dann hab ich die Kommentare gelesen. Wenn du als Frau im Fußball beruflich tätig bist ... Ich glaube, das möchte keiner, das ist so schlimm", meint die "Wildberry Lillet"-Sängerin schockiert. Im Podcast " " erzählt sie außerdem: "Die Kommentare sind so schlimm unter ihren Fotos, selbst wenn sie nur ein normales Foto postet. So abwertend, von irgendwelchen Männern, die denken, sie wissen alles besser."

Popstar Nina Chuba ("Wildberry Lillet") stellt sich hinter Laura Wontorra und lobt ihre Moderationskünste. © imago/Gartner

Nina Chuba stellt sich hinter Laura Wontorra: "Taffe Frau"

Nina Chuba kann den Online-Hass nicht nachvollziehen und stellt sich hinter Laura Wontorra: "Ich finde, die macht das gut, sie ist eine taffe Frau." Die 27-Jährige erkennt in den Sticheleien gegen die Moderatorin sexistische Denkmuster: "Ich glaube, wenn man als Frau sich entscheidet, im Bereich Fußball zu arbeiten, dann hast du es noch hundertmal mehr drauf als ein Mann, weil du einfach dein Geschlecht kompensieren musst."

Laura Wontorra vor der TV-Kamera von MagentaTV. An ihrer Seite: Fußballexperte und Ex-Kicker Mats Hummels. © imago/Marc Bremer

Lob von Heidi Klum: "Du machst das sehr gut"

Laura Wontorra dürfte sich über Nina Chubas Zuspruch sehr freuen. Doch nicht nur die Sängerin steht hinter ihr – weitere Promis sprechen sich für Wontorra aus und ermutigen die Moderatorin. Unter anderem Topmodel Heidi Klum, die sie via Instagram lobt: "Du machst das sehr gut. Schaue dir gerne zu!" Offenbar hat auch Klum das WM-Fieber gepackt – ihr Mann Tom Kaulitz tritt für MagentaTV ja auch als "Fan-Experte" vor die Kamera.