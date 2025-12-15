AZ-Plus
Nach Einblick in die Politik: Lisa Müller entscheidet sich für diese Partei

Lisa Müller hat nach einem Praktikum im Landtag und bei der CSU eine Partei-Entscheidung getroffen. Im Sommer schwankte Thomas Müllers Ehefrau noch zwischen der FDP und den Konservativen.
Thomas Müller und seine Frau Lisa.
Thomas Müller und seine Frau Lisa.

Partei-Chef Markus Söder darf sich über ein weiteres Mitglied freuen. Dressurreiterin Lisa Müller ist der CSU beigetreten.

Lisa Müller ist CSU-Mitglied

Im Herbst absolvierte die 36-Jährige ein Praktikum im Bayerischen Landtag bei Ilse Aigner. "Sehr gut gefallen", habe Müller dies. "Ich konnte viele spannende Eindrücke und Erfahrungen gewinnen. Das alles hat mich in meiner Entscheidung bestärkt", so Lisa Müller zum Radiosender Antenne Bayern. "Und die CSU ist meine politische Heimat." Ein Amt oder ein Mandat strebt Lisa Müller derzeit nicht an.

Landtagspräsidentin Aigner macht sich für mehr Frauen in der Politik stark. "Lisa Müller ist eine interessierte und intelligente Frau, die auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb – ihr Gestüt – leitet. Ich freue mich sehr, dass sie Mitglied der CSU geworden ist."

Lisa Müller wollte in Politik gehen

Beim Landtagsempfang von Ilse Aigner auf Schloss Schleißheim gab Lisa Müller an, an Politik interessiert zu sein. Sie würde der CSU oder der FDP nahestehen.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Mallory vor 32 Minuten / Bewertung:

    Dass Frau Müller jetzt der CSU beigetreten ist, hat den gleichen Informationswert, als wenn Sepp Waschl sich dem SV Brunzenöd anschließt. Was rechtfertigt dauerhafte Berichte über diese Frau, deren Mann zufällig etwas talentierter gegen den Ball kickt? Sie züchtet Pferde, na und?????

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Chris_1860 vor 49 Minuten / Bewertung:

    Das ist genauso interessant und wichtig, wie das tägliche Gedöns über Neureuther, Schuhbeck etc.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
