Nach DSDS-Rauswurf: Dieter Bohlen kehrt auf die Bühne zurück

Dieter Bohlen will wieder vor seinen Fans auftreten. Seit seinem Aus bei RTL hat sich der Poptitan in der Öffentlichkeit rar gemacht. Wann und wo wird er wieder zu sehen sein?

Diese Nachricht dürfte für Fans von Dieter Bohlen eine große Freude sein: Der Entertainer will 2022 wieder öffentlich auftreten. Allerdings vorerst nicht im TV, sondern auf der Bühne.

Dieter Bohlen: Nach DSDS-Aus will er wieder auftreten

Nach seinem Rauswurf bei DSDS und "Das Supertalent" hat sich Dieter Bohlen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Außer in Werbeauftritten für "Check 24" und auf seinem Instagram-Kanal scheint der Poptitan das Rampenlicht zu meiden. Doch spätestens nächstes Jahr ist Schluss mit seiner öffentlichen Abstinenz, denn er will wieder auftreten.

Ex-Wendler-Manager bucht Dieter Bohlen als "Special Guest"

Markus Krampe, Ex-Manager von Skandal-Sänger Michael Wendler, präsentiert 2022 das Event "Lieblingslieder - Deutschlands größtes Ohrwurm-Spektakel". Mit dabei sind unter anderem Vanessa Mai, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli und Jürgen Drews. Auf der Website der Veranstaltung wird Dieter Bohlen als "Special Guest" angekündigt. Auf der Bühne soll er dann seine größten Hits präsentieren.

Auch auf Instagram kündigt der Poptitan voller Vorfreude sein Bühnen-Comeback an. "Bald gibt's wieder richtig was auf die Ohren", erzählt er in seiner Story. "Ein Riesen-Event [...] mit vielen Stars, die alle ihre Lieblingslieder singen. Ich auch, ich singe Modern Talking und so weiter."

Feiert Dieter Bohlen bald sein TV-Comeback?

Ob es bis dahin allerdings weiterhin still um Dieter Bohlen bleiben wird? Immerhin hat Pietro Lombardi erst Anfang Dezember angedeutet, mit seinem Mentor ein gemeinsames Projekt zu planen. Ob der Poptitan bald wieder im TV zu sehen sein wird, bleibt jedoch abzuwarten.