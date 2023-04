Nach DSDS-Finale: Dieter Bohlen äußert sich zu Jury-Zoff und Katja Krasavice

Mit dem Finale von DSDS 2023 endet auch der große Streit zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice – oder etwa doch nicht? Beim ersten Konzert seiner Tour hat der Poptitan sich erneut zu der Jury-Situation und seiner Kontrahentin geäußert. Auch die Rapperin bleibt nicht stumm und legt nach.

Am Samstag hat Deutschland im DSDS-Finale einen neuen Superstar gefunden – Sem Eisinger konnte die meisten Zuschauer von sich überzeugen. Doch dieses Jahr rückten die Kandidaten eher in den Hintergrund, vielmehr ging es um den großen Zoff zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice. In den Live-Shows hatte der Produzent bislang dazu geschwiegen, doch auf dem Eröffnungskonzert seiner "Das größte Comeback aller Zeiten"-Tour gab er jetzt ein Statement ab.

Dieter Bohlen: "Ich wollte einfach keinen Stress"

Am Sonntagabend, einen Tag nach dem Finale, stand Dieter Bohlen in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf der Bühne. "Ihr habt bestimmt gesehen, in den letzten drei Liveshows, ich war so ein bisschen verspannt, ich gebe es zu. Ich bin ehrlich: Ich wollte das Ding irgendwie ohne Stress zu Ende kriegen", sagte er laut " " sichtlich erleichtert darüber, dass die DSDS-Staffel nun zu Ende ist. "Ich habe auch nie wieder was gesagt. Ich wollte einfach keinen Stress. Auch RTL wollte das Ding irgendwie zu Ende schaukeln." Dabei deutete der 69-Jährige an, dass die nächste Jury "netter" werde. Welche Promis mit Bohlen 2024 an den Start gehen, ist bislang nicht bekannt.

Zu Katja Krasavice wollte sich Bohlen offenbar nicht äußern. Einen kleinen Seitenhieb konnte er sich aber nicht verkneifen. Als auf seine Frage ans Publikum, welche Albträume sie haben, die Antwort "Katja" kam, fügte der Poptitan hinzu: "Ich schwöre dir bei meinem Leben: Ich habe noch nie von Katja geträumt."

Katja Krasavice legt nach: "Hat bei RTL ein Theater gemacht"

Auch Katja Krasavice ließ es sich nicht nehmen, nach der Ausstrahlung des Finales erneut gegen Dieter Bohlen auszuteilen. "Ich hätte Respekt vor einem Auftritt, aber wenn ihr wüsstet, was Dieter vor dem Auftritt für ein Theater gemacht hat bei RTL", schreibt die Rapperin in ihrer Instagram-Story. "Und er dann auf die Bühne geht – der Mann, der alle Kandidaten auseinandernimmt bei jedem kleinen Fehler und singt Fullplayback?"

"Ein Team": Pietro Lombardi stellt sich auf Bohlens Seite

Einer, der sich jedoch öffentlich auf die Seite von Dieter Bohlen schlägt, ist sein Kumpel Pietro Lombardi. Der DSDS-Gewinner von 2011 trat am Sonntag als Überraschungsgast an der Seite des Produzenten auf und schrieb zu einem gemeinsamen Clip in seiner Instagram-Story: "Ein Team." Ob der 30-Jährige auch 2024 wieder neben Bohlen in der Jury Platz nehmen wird, bleibt noch abzuwarten.