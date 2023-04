Helene Fischer traut sich doch – und küsst Thomas Seitel im Liebes-Rausch auf der Bühne

Einen Gänsehautmoment hat Helene Fischer ihren Fans beim Tour-Auftakt in Hamburg beschert: Sie holte Partner Thomas Seitel mit auf die Bühne. Bei einem weiteren Konzert gab es jetzt die Krönung: Helene Fischer gibt Thomas Seitel sogar vor dem Publikum einen Kuss.

Einen ganz besonderen Moment hat Helene Fischer am Samstagabend mit ihren Fans geteilt: Mitten in einem laufenden Konzert ihrer "Rausch Live"-Tour zog die Sängerin ihren Partner Thomas Seitel zärtlich an sich – und küsste ihn vor versammeltem Publikum auf der Bühne der Barclays Card Arena. Es ist das vierte Konzert in Hamburg nach ihrem Tour-Auftakt am vergangenen Dienstag gewesen.

Kuss von Helene Fischer und Partner Thomas Seitel: So kam es zum Knutsch-Moment

So romantisch kannten sie bislang nur ihre engsten Freunde und Vertrauten. Denn normalerweise gibt sich die 38-Jährige äußerst zurückhaltend, was ihr Privatleben betrifft. Während den ersten drei Konzerten in Hamburg küssten sich Thomas Seitel und Helene Fischer nicht. Es gab lediglich innige Blicke und eine Verarmung. Am Samstagabend knutschte Helene Fischer also doch:

Thomas Seitel: "Hand in Hand" mit Helene Fischer

Dass Thomas Seitel ein wichtiger Teil ihres Lebens und ihres Bühnenprogramms ist, ist nicht neu: Seit ihrer "Helene Fischer Live 2017/18"-Tour kennen sich beide, und bei rund 70 gemeinsamen Auftritten sind sie immer mehr zusammengewachsen – beruflich, und zuletzt auch privat. Denn 2018 – nach Helene Fischers Trennung von Florian Silbereisen – wurden die beiden ein Paar.

Thomas Seitel ist Teil der aktuellen Tour von Helene Fischer

In einem akrobatischen Luftakt hebt Helene Fischer in der neuen Show mit dem Vater ihrer gemeinsamen Tochter ab, schwebt zu "Hand in Hand" mit ihm hoch oben an einem Trapez über den Köpfen ihrer Fans. Beide machten bislang eine glänzende Figur – vor allem aber, bei aller Akrobatik, einen ineinander versunkenen und verliebten Eindruck.

Ein Traumpaar im Leben wie auf der Bühne

Von dem Schmatzer auf die Lippen sind die Fans umso mehr überrascht und verzaubert: Bilder auf Instagram-Fanaccounts lassen rote Herzen nur so regnen. "Einfach wunderschön", finden die Fans den womöglich ganz spontanen Gefühlsausbruch auf der Bühne. "Gänsehaut pur", kommentiert jemand. Und eine Followerin schreibt: "Das ist doch schön, dass man zu seiner Liebe steht. Weiter so!"