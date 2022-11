Nach Drogenbeichte von Sido: Charlotte Würdig unterstützt ihren Ex-Mann

Kokain, Pillen, Speed - Rapper Sido hat in einem Interview offen über seine Drogensucht gesprochen. Auch wenn dadurch die Beziehung zu Charlotte Würdig in die Brüche ging, stellt sich die Ex-Frau schützend vor den Rapper.

Ungewohnt offen hat Rapper Sido über sein Privatleben gesprochen und dabei über seine Drogenprobleme ausgepackt. Leittragende seien vor allem seine vier Kinder und seine Ex-Frau Charlotte Würdig gewesen, wie er im Interview mit "Spiegel" offenbarte. Jetzt äußert sich auch die Moderatorin zu dem mutigen Schritt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Charlotte Würdig über Sidos Drogenbeichte: "Mutig und richtig"

In ihrer Instagram-Story reagiert Charlotte Würdig auf die zahlreichen Nachfragen von Fans und erklärt: "Ja, unsere Ehe hat diese harte Zeit nicht ausgehalten." Nach acht Jahren Ehe trennte sich das Promi-Paar 2020. Doch auch wenn ihre Liebe zu Ende ist, unterstützen sich die beiden weiterhin.

Vor allem die Moderatorin gibt ihrem Rapper-Ex Halt in der schweren Zeit. "Unsere Freundschaft ist ungebrochen", stellt Charlotte Würdig klar. Sie ist stolz auf die Entscheidung von Sido, mit seiner persönlichen Geschichte jetzt so offen umzugehen. "Dass [Sido, d.R.] jetzt so offen und ungeschönt darüber redet, finde ich nicht nur mutig, sondern auch richtig." Ihr Statement versieht die 44-Jährige mit einem symbolträchtigen Herz-Emoji.

Sido und Charlotte Würdig haben zwei Kinder

Charlotte Würdig und Sido, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, haben zwei gemeinsame Kinder. Der Rapper hat aus einer vorherigen Beziehung zwei weitere Söhne. Dass er ihnen kein Vorbild sein konnte, belastet den 41-Jährigen, wie er im "Spiegel"-Interview erklärte: "Vier Söhne, viermal verkackt. Musst du auch erst mal schaffen."