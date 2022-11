Hahnenkampf um Michelle Hunziker: Ex Tomaso Trussardi tritt gegen Dr. Love nach

Giovanni Angiolini, Eros Ramazzotti oder doch Tomaso Trussardi? Die Gerüchte um das Liebesleben von Michelle Hunziker wollen nicht verstummen. Jetzt hat sich ihr Ex Tomaso zu Wort gemeldet.

Das Liebeskarussell um Michelle Hunziker steht nicht still. Nach ihrer Affäre mit "Dr. Love" Giovanni Angiolini und Getuschel um ein Techtelmechtel mit Ex-Mann Eros Ramazzotti hat die Moderatorin vor wenigen Wochen selbst die Gerüchteküche angeheizt. Wie steht es um Ex Tomaso Trussardi? Der hat jetzt in der italienischen Presse klar Stellung bezogen – und dabei auch gegen das ehemalige Gspusi seiner Ehefrau geschossen.

Liebes-Comeback für Michelle Hunziker und Ex Tomaso Trussardi?

Anfang 2022 gaben Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi nach acht Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern ihr Liebes-Aus bekannt. Bereits wenige Monate später soll sie mit Giovanni Angiolini, bekannt als einer der schönsten Ärzte Italiens, angebandelt haben. Doch die angebliche Affäre mit "Dr. Love" dauerte nicht lange, denn die Moderatorin beteuert, Single zu sein. Zwischenzeitlich wurde Getuschel laut, sie habe sich nochmal auf Ex-Mann Eros Ramazzotti eingelassen, doch beide dementierten eine Beziehung.

Wird es eine Rückkehr zu Tomaso Trussardi geben? Der Ex von Michelle Hunziker hat im Gespräch mit der italienischen Zeitung "Corriere" ausweichend reagiert: "Michelle und ich stehen uns als Eltern sehr nahe und wir versuchen, eine ruhige Umgebung für unsere Töchter aufzubauen." Eine neue Frau in seinem Leben gebe es aktuell nicht, wie er beteuert. "Man hat mir alle möglichen Flirts unterstellt, aber in Wahrheit fühle ich mich für jede Art von Beziehung mit einer anderen Frau als Michelle vorübergehend ungeeignet. Nach einer so wichtigen Geschichte kann man nicht wieder so tun, als ob nichts geschehen wäre."

Tomaso Trussardi teilt gegen Dr. Love Giovanni Angiolini aus: "Kein anständiger Mensch"

Ist das etwa ein Seitenhieb auf seine Michelle? Immerhin soll das Techtelmechtel mit Dr. Love Giovanni Angiolini bereits kurz nach der Trennung begonnen haben. Tomaso Trussardi ist auf das Ex-Gspusi seiner Ehefrau nicht sonderlich gut zu sprechen. "Ein Mann, der sich in eine Beziehung in der Krise mit einer verheirateten Frau und Mutter zweier kleiner Mädchen einmischt, kann für mich kein anständiger Mensch sein", sagt er dazu.

Ob tatsächlich ein Liebes-Comeback bei Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi ansteht, bleibt abzuwarten. Aber wenn sich die beiden noch lieben, wäre es ihnen definitiv zu wünschen.